Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре

«По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные, в духе мировых трендов. По сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», — сказал он.

По словам зампреда ЦБ, Гознак уже полным ходом печатает обновленные тысячу и пять тысяч рублей.

«Поскольку традиционно после презентации мы сразу выдаем банкноты банкам, чтобы они могли тестировать оборудование», — уточнил Сергей Белов.

Он сообщил, что основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах.

«Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — добавил он.

В интервью «Известиям» более года назад зампред ЦБ рассказал, что экспертными группами было предложено более 30 объектов для обновленных купюр этих номиналов, но окончательный выбор мы узнаем на презентации. Тогда он назвал по тысячной купюре: Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи Казан.