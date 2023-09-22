Старости в радость: в РФ увеличат пенсии прабабушкам с иждивенцами

Прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами несовершеннолетних сирот, что даст им право на повышение пенсии. Кабмин поддержал соответствующие поправки в закон, выяснили «Известия». Надбавки за опекунство составляют треть от фиксированной части пенсии. Сейчас, если у сироты из родственников в живых остаются только прабабушка и прадедушка, он вынужден идти в детский дом. Подготовленный законопроект решает эту проблему, уверены авторы инициативы. Но депутаты намерены внести в документ правку, ограничив предельный возраст таких опекунов 80-ю годами, сообщили «Известиям» в Госдуме.

Равные права

Опекунами несовершеннолетних сирот и лиц, достигших 18 лет, но признанных недееспособными, смогут становится их родные прабабушки и прадедушки. В этом случае им будет повышена фиксированная выплата к страховым пенсиям по старости и инвалидности. Кабмин поддержал проект о внесении соответствующих поправок в закон «О страховых пенсиях», следует из проекта заключения правительства РФ («Известия» ознакомились с документом).

«Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов», — сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Сейчас опекунами несовершеннолетнего сироты или совершеннолетнего, признанного недееспособным, могут становиться только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки, сказал «Известиям» один из разработчиков законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

— Однако есть случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой немногим больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна, — сказал депутат. — Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок при живой прабабушке, должен идти в детский дом. Подготовленный законопроект решает эту проблему.

Действительно, есть такие случаи, когда ребенок — полный сирота, и из близких родственников остаются только прабабушка и прадедушка, и в таком случае его направляют в детский дом, сказала эксперт «Народный фронт. Аналитика», председатель комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав Оксана Старожильцева.

По словам Андрея Исаева, в проект будет внесена поправка о том, что прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами только в том случае, если им не исполнилось 80 лет и если они сами не являются инвалидами.

— К каждому случаю установления опеки необходимо подходить дифференцированно, принимая во внимание состояние здоровья таких опекунов, — согласна эксперт «Народный фронт. Аналитика», заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

Страховая часть пенсии вычисляется индивидуально для каждого человека, фиксированная выплата — это надбавка, которую прибавляют к этой сумме. Она выплачивается каждому пенсионеру. В 2023 году ее размер составляет 7567 рублей в месяц. В ряде случаев пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату. И за каждого иждивенца опекуны-пенсионеры получают треть от ее фиксированной части (в 2023-м — 2522 рублей в месяц).

— Абсолютно правильная инициатива, ведь родной человек, кровный родственник всегда ближе, — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259079&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Задача государства максимально обеспечить воспитание детей в семьях и их близкими родственниками, согласен депутат Госдумы Александр Якубовский. То, что сейчас для этого создаются дополнительные условия, — можно только приветствовать, сказал он.

Полезно для общества

Законопроект будет очень полезным для общества: в судебной практике есть немало случаев, когда отец и мать либо погибли, либо лишены родительских прав, сказала судебный юрист, руководитель проекта «Сам в Суд» Любава Трофимова.

Поэтому важно в таких случаях поддержать старшее поколение и определить их опеку над правнуками в случае отсутствия или смерти родителей. Любава Трофимова судебный юрист, руководитель проекта «Сам в Суд»

Аналогичная ситуация с недееспособными людьми. Обычно опеку оформляют на себя законные представители — мать или отец, сказала она. И если опека уже оформлена, а опекун умер, то человека могут отправить в специальное учреждение при живых родственниках. Для того чтобы этого не произошло, нужно своевременно реагировать.

— Благодаря новому закону люди будут оставаться в своей семье, что положительно скажется и на психическом состоянии иждивенцев, и в юридическом смысле — например, при оформлении прав на недвижимость, социальных выплат, — подчеркнула Любава Трофимова.

Наличие опекуна в виде родной прабабушки или прадедушки, пусть даже в преклонном возрасте — гораздо лучше, чем детский дом или чужие семьи, согласен руководитель компании Itleaders Егор Клопенко.

Нужно смотреть не по возрасту, а по способности исполнять определенную социальную роль. Мы не должны ограничивать в правах людей, которым 70, 80 или даже 90 лет. Егор Клопенко руководитель компании Itleaders

В то же время, по мнению эксперта, треть фиксированной части пенсии — ничтожная добавка, опекунов необходимо поддерживать гораздо больше.

— Государству нужно в принципе пересмотреть подход к финансированию и обеспечению детей без родителей, в том числе после 18 лет, ведь в этот момент самостоятельными они становятся только по документам, — считает член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Например, стоит закреплять бюджетные места в средних профессиональных и высших учебных заведениях и обеспечивать их дополнительными выплатами до окончания обучения, полагает он.