Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 28 июля

Индекс Мосбиржи в начале торгов упал на 1,03%, до отметки 2988,04 пункта. Ниже 3000 пунктов значение индекса опустилось впервые почти за два месяца, в предыдущий раз такое было 28 июля.

Индекс РТС снизился на 0,8% и достиг отметки 980,53 пункта.

Через несколько минут после открытия сессии индексы начали восстанавливаться. По состоянию на 10:15 мск снижение индекса Мосбиржи замедлилось до 0,2% — 3013,62 пункта. Индекс РТС прибавлял 0,14% — до 989,47 пункта.

«После внушительного роста с начала года как индексу, так и отдельным бумагам необходимо остыть. На текущих уровнях желающих купить уже не так много, инвесторы стали более тщательно и осторожно подходить к оценке перспектив компаний, благо сделать это теперь можно, так как компании вернулись к раскрытию отчетности», — отметила аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

Две недели на рынке шла игра на понижение по различным бумагам, но в последние дни динамику индекса задали котировки госбанков, поделился главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. По его словам, инвесторы решили зафиксировать прибыль после восьмимесячного роста из-за возрастающих геополитических рисков и ужесточения политики ЦБ. В результате усиливается спрос на консервативные депозиты и облигации, предлагающие двузначную доходность.

По мнению экспертов SberCIB, рано утверждать, что на российском рынке складывается устойчивый нисходящий тренд. Высокие цены на нефть играют в пользу рынка. К тому же, как подчеркивают в SberCIB, в период осенних дивидендов (с сентября по октябрь) инвесторы могут вернуть на российский рынок акций порядка ₽13 млрд дивидендов. Эти обстоятельства, считают в SberCIB, будут поддерживать индекс до конца года.

Покупатели пока находятся в стороне от рынка, рассказали аналитики «БКС Мир инвестиций». По мнению экспертов, в последний торговый день недели распродажи могут продолжиться, поскольку рынок закончил четверг, 21 сентября, на минимуме почти за два месяца. При закреплении ниже 3000 пунктов следующей целью может стать уровень 2880 пунктов. Тем не менее продолжающееся снижение может дать интересные возможности для входа в активы, полагают эксперты. В «БКС Мир инвестиций» допускают, что просадку участники торгов могут достаточно быстро выкупить, если не будет еще более сильного ухудшения общего внешнего фона.

Аналитики Промсвязьбанка допускают, что индекс Мосбиржи может завершить неделю ниже отметки 3000 пунктов. Вполне вероятно, что в начале торгов будут попытки выкупить подешевевшие бумаги, но этот импульс должен достаточно быстро иссякнуть, в результате чего индекс вернется к снижению, предупредили эксперты.

По мнению аналитиков банка «Синара», после довольно интенсивной фиксации прибыли можно ожидать в ближайшие дни консолидации индекса Мосбиржи в районе 3000 пунктов. Дальнейшему росту рынка акций препятствуют, в частности, ужесточение монетарных условий и пауза в выплате дивидендов, сообщили в банке. Однако, по мнению экспертов, потенциал роста котировок еще не исчерпан. До конца года индекс Мосбиржи может вырасти еще более чем на 16% — до 3500 пунктов.