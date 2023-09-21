Финансист предупредила о фатальных ошибках инвестирования

«Вкладывать в инвестиции кредитные деньги — это самая прямая дорога в долговую яму», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».

Соловиченко пояснила, что эта самая распространенная ошибка приводит к разорению, так как на бирже всегда можно уйти в минус. Для инвестиций необходимо выделить сумму, потеря которой не отразится на качестве жизни.

Настороженно стоит относиться к обещаниям быстрого и высокого дохода. Среднерыночная доходность без баснословной прибыли эффективнее и надежнее. Кроме того, необходимо разделять потоки, не ставить все деньги на один инструмент, каким бы выгодным он ни казался, рекомендует эксперт.

Пытаться пустить в рост последние деньги — еще один неверный шаг. Финансист рекомендует создать из накоплений финансовую подушку. Из накоплений выделить одну треть и начать инвестировать. Остальное оставить в банке на вкладе под хорошим процентом.

Соловиченко напомнила, что жизнь только на инвестдоход — иллюзия и ошибочный выбор. Важно иметь доход от профессии, сбережения, разработать собственную инвестстратегию с четким горизонтом инвестирования и планом на будущее. Тогда инвестиции будут приносить прибыль и радость пользования финансовыми инструментами.

20 сентября управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», как получить пассивный доход на пенсии. Он предложил приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка.