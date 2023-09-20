Коррекция на российском рынке, ставка ФРС и цены на нефть: дайджест

Коррекция на российском рынке акций.

Российский рынок акций во вторник, 19 сентября, ускорил темпы снижения. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 1,64%, до 3 083,85 пункта. К концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, потерял уже 2,52% и достиг отметки в 3 056,25 пункта.

Коррекция на рынке ускорилась после повышения процентной ставки ЦБ до 13%, отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она пояснила, что рост ставки делает акции менее привлекательным активом по сравнению с ОФЗ или депозитами с учетом дивидендной доходности за первое полугодие не более 6,5%.

Главный аналитик ПСБ Владимир Лящук добавил, что спрос на акции также падает на фоне геополитических рисков. Днем Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахском районе страны.

«Конфликт не затрагивает Россию напрямую, однако ее подразделения выполняли там миротворческую миссию, которая теперь оказывается под вопросом. Во всяком случае, медведи получили сигнал для более активных продаж», — объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

«Укрепление рубля также сдерживает интерес к экспортным секторам из-за ожиданий сокращения рублевой выручки», — отметил Лящук из ПСБ.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин из драйверов роста для российского рынка выделил лишь высокую стоимость нефти, однако утром цены на этом рынке также корректируются.

По прогнозам Владимира Лящука, на торгах в среду, 20 сентября, индекс Мосбиржи может остаться ниже отметки 3100 пунктов.

«По индексу МосБиржи еще есть надежды, что он продолжит двигаться в формате широкого боковика. Однако нижняя граница этой формации уже совсем близко — на 3015−3025 пунктов», — обратил внимание Василий Карпунин. Он полагает, что в случае пробоя этой отметки и закрепления ниже нее падение индекса в дальнейшем может продолжиться сначала к 2930 пунктам, а потом, возможно, чуть ниже 2900 пунктов. «Так что сейчас стоит внимательно следить за ключевой поддержкой на 3015 пунктов», — подчеркнул аналитик.



Ставка ФРС.

В 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 19—20 сентября . Регулятор также представит обновленные прогнозы по ключевым экономическим показателям (ставке, инфляции, ВВП и безработице). В 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25−5,5%. Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 99%, повышения на 25 б.п. — всего 1%.

Исторически ФРС предпочитает не идти против столь явных ожиданий рынка, отмечает CNBC. Однако регулятор, вероятно, постарается заставить рынок отказаться от конкретных предположений по дальнейшей ДКП, Эксперты считают, что Федрезерв не скажет о завершении цикла повышения ставки и даст сигнал о возможном дополнительном ее повышении. Рынок оценивает вероятность роста ставки до 5,5−5,75% до конца года в 35,4%.

Подорожавшая нефть, которая приводит к ускорению инфляции и одновременно с этим сдерживает экономический рост, ставит ФРС в трудное положение, отмечает Bloomberg. Рост цен на энергоносители сыграл свою роль в том, что США погрузились в рецессию в середине 1970-х, а также в начале 1980-х и 1990-х.

Риски того, что инфляция в ближайшие месяцы ускорится, увеличиваются, и это должно осложнить задачу ФРС, отметил старший рыночный аналитик по Северной и Южной Америкам в Oanda Эд Мойя.

«Будут ли политики убеждены в том, что, несмотря на устойчивый рынок труда, ценовое давление продолжит ослабевать? Если данные по базовой инфляции покажут, что дальнейшее снижение показателя будут проходить с трудом, то режим более высоких ставок на более продолжительное время продлится гораздо дольше, чем предполагает рынок», — полагает эксперт.

«Если мы не увидим значимого экономического спада, инфляция, скорее всего, будет падать медленно и нелинейно. Другими словами, для того, чтобы ФРС снизила ставки следующим летом — как и предполагал рынок облигаций — мы считаем, что нам необходима рецессия», — предупредила экономист и директор по портфельной стратегии New York Life Investment Лорен Гудвин.

Между тем недавние данные показатели, что в августе объем строительства новых домов в США упал до минимума с июня 2020 года.



Цены на нефть.

Утром в торгов во вторник, 19 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с середины ноября 2023 года поднялась выше $95 за баррель. Рост котировок выше этого уровня — это логичное следствие решений России и Саудовской Аравии продлить сокращение поставок нефти до конца года, считают в «Альфа-Капитал».

Суммарно две страны уберут с рынка 1,3 млн баррелей нефти в сутки, в результате чего дефицит на рынке, по оценкам ОПЕК, в четвертом квартале может достичь 3 млн баррелей в сутки. Эксперт «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин не исключил, что уже до конца года стоимость Brent может до $100 за баррель и выше. Ранее генеральный директор Chevron Майк Вирт в интервью Bloomberg также заявил, что нефть, вероятно, вскоре достигнет отметки в $100 за баррель.

Однако нефть не смогла завершить день выше $95 за баррель. По итогам торгов рост стоимости Brent замедлился до 0,53%, котировки вернулись к $94,43 за баррель. Утром на торгах 20 сентября Brent в моменте подешевела на 0,4%, до $93,56 за баррель. Цены корректируются в преддверии заседания ФРС и на фоне фиксации прибыли некоторыми участниками торгов, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов.

«Дальнейшая краткосрочная динамика будет зависеть от итогов заседания ФРС. В целом текущие уровни недалеко от справедливых, поэтому существенного роста волатильности не ожидается», — полагает он.

Между тем стоимость российской нефти Urals почти достигла $80 за баррель (чуть менее ₽8000), но акции нефтяников пока не успевают за ценами на нефть, отметили в «Альфа-Капитал». «Финансовый результат нефтяного сектора во второй половине году может быть сильно лучше, чем в первой», — добавили в управляющей компании.



Последний день для покупки акций под дивиденды.

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 сентября.

Medtronic: дивиденды — $0,69. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,84%



Корпоративная отчетность.

FedEx: финансовые результаты за второй квартал и полугодие 2023 года. Ожидания: выручка — $22,43 млрд, EPS — $3,92.



Другие важные события.

«Группа Позитив»: начало четвертого раунда SPO.

«Черкизово»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие в ₽118,43 на акцию.

Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения.

Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск.

Китай: ставки по однолетним и пятилетним кредитам — 04:15 мск.

Великобритания: индекс потребительских цен в августе — 09:00 мск.

США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информацией (EIA) — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3083,85 (-1,64%).

Индекс РТС: 1003,35 (-2,07%).

S&P 500: 4443,95 (-0,22%).

Dow Jones Industrial Average: 34 517,73 (-0,31%).