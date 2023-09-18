Торговый оборот России и США установил новый антирекорд

По итогам июля 2023 года товарооборот России и США составил $277,3 млн — в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года (перед введением жестких антироссийских санкций), и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года, следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau), изученных РБК. Достигнут новый минимум по крайней мере с начала 2000-х (с того времени доступна ежемесячная статистика). По итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России.

В товарообороте между Россией и США сейчас долю почти в 90% занимают российские поставки, тогда как американский экспорт сжался до $36 млн по итогам июля. Основу российского экспорта в США, как следует из данных Census Bureau, составляют три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). За семь месяцев 2023 года США закупили у России товаров на сумму около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы.

Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом был также установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т. д. После этого импорт черных металлов из России в США опустился практически до нуля. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.

Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США. Американские компании разрабатывают атомные реакторы следующего поколения (SMR), и для работы им нужен уран типа HALEU с уровнем обогащения до 20% (в настоящее время большинство реакторов используют пятипроцентный уран). Единственной компанией в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого типа урана, является внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX), отмечало агентство Reuters, указывая, что власти США стремятся сократить зависимость от российского урана.

По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году около 12% потребностей американских АЭС в уране закрывались за счет импорта из России — это третья рыночная доля после Канады и Казахстана, но в эти показатели входит импорт уранового концентрата. Что касается обогащенного урана, то, по данным за 2022 год и семь месяцев 2023 года, Россия является его крупнейшим поставщиком в Соединенные Штаты, следует из американской внешнеторговой статистики.

Россия в 2021 году обеспечила 35% поставок палладия в США, отмечала в мае 2022 года Комиссия США по международной торговле. Металл используется в том числе при производстве полупроводников, а также в автопроме. В январе—июле 2023 года США ввезли из России палладия на $701 млн (за весь 2022 год — $1,39 млрд).