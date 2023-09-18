Индекс Мосбиржи, последний день торгов бумагами VK, цена Brent: дайджест

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций завершил торги в пятницу, 15 сентября, в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,42%, до 3152,53 пункта, долларовый РТС прибавил 1,06%, составив 1029,15 пункта.

В составе индекса Мосбиржи просели лишь акции АЛРОСА (-1,43%) и Globaltrans (-0,08%). Котировки АЛРОСА снижались на фоне слабости цен на рынке алмазов и ожидаемого запрета странами G7 импорта алмазов из России.

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 12% до 13% в пятницу было в целом нейтрально воспринято рынком акций, хотя в теории это негативный фактор, обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Стоимость обслуживания долга для компаний становится выше, стимул к инвестированию снижается из-за роста нормы возврата на капитал, конкурировать с долговыми бумагами акциям теперь сложнее, пояснил он.

На фоне роста ставки ожидается увеличение доходности российских облигаций, которая станет еще более привлекательной для инвесторов и может усилить переток инвесторов из акций в бонды.

Эксперты SberCIB объясняют пятничный рост индекса Мосбиржи тем, что повышение ставки ЦБ оказалось не таким значительным, как ожидали многие инвесторы. Это и придало рынку акций импульс к росту.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что индекс Мосбиржи остается под угрозой снижения на фоне высоких процентных ставок и более низкой средней дивидендной доходности компаний. «О возвращении к краткосрочному росту по индексу Мосбиржи можно будет говорить при его закреплении выше сопротивления 3180 пунктов, которое не поддается индикатору с конца прошлой недели», — считает эксперт.

В то же время в «БКС Мир инвестиций» отмечают, что крайне позитивный фон сейчас складывается для российских нефтедобытчиков. Среди факторов роста для их акций — коррекция последних дней, рост цен на нефть и слабость рубля.

«Бумаги ЛУКОЙЛа, “Татнефти”, “Газпром нефти”, “Роснефти” могут выглядеть лучше рынка. По всем компаниям есть высокая уверенность в дальнейших выплатах дивидендов», — спрогнозировал Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259302&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расписки VK

18 сентября последний день торгов расписками (ГДР) VK в стакане T+1 перед редомициляцией. «Мы ожидаем, что после конвертации бумаг торги возобновятся в статусе акций, но сроки биржа не назвала», — отметили в «БКС Мир инвестиций».

По оценкам Альфа-Банка, процесс «переезда» VK на Мосбиржу может завершиться до конца года, но точных сроков назвать нельзя. Аналитики напомнили о «Полиметалле», бумаги которого не торгуются на площадке с 25 июля, хотя редомициляция компании закончилась еще в августе.

По оценке «БКС Мир инвестиций», торги могут прекратиться минимум на месяц. «Напомним, по закону редомициляция в форме МКПАО означает автоматическую и принудительную конвертацию расписок — аналогично конвертации депозитарных расписок российских эмитентов в прошлом году. Сам процесс для держателей в Национальном расчетном депозитарии, по нашей оценке, может занять около трех недель — месяца. При этом сроки первичного листинга новой МКПАО на Мосбирже, то есть возобновления торгов, после конвертации бумаг пока неясны», — рассказали в брокерской компании.

Ранее VK сообщила о планах провести делистинг с Лондонской фондовой биржи и получить первичный листинг на Мосбирже. Смена листинга связана с редомициляцией VK с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. После государственной регистрации в России VK станет международной компанией публичным акционерным обществом и будет называться «ВК» (МКПАО «ВК»).

Цены на нефть

На минувшей неделе цена нефти Brent впервые с ноября 2022 года превысила отметку $94 за баррель. По итогам торгов пятницы нефть этой марки стоила $93,93 за баррель.

Поддержку котировкам Brent на неделе, в частности, оказала публикация прогнозов по рынку нефти от EIA, ОПЕК и МЭА. Ожидания по спросу снизило только EIA, в то время как дефицит поставок отметили все агентства, ожидая его сохранения до конца года. Это может привести к существенному снижению запасов, которое продолжит поддерживать цены на горизонте 2024 года, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По мнению аналитика, текущие уровни близки к справедливым, так что дальнейший устойчивый рост выглядит маловероятным. «Тем не менее при наличии краткосрочных позитивных катализаторов котировки вполне могут сформировать временный скачок в район психологической отметки $100 за баррель. Такими катализаторами могут стать новые сообщения о перебоях в работе добычных объектов из-за форс-мажорных обстоятельств или погодных условий», — спрогнозировал Галактионов.

Аналогичного мнения придерживается аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «На наш взгляд, после преодоления сопротивления на уровне $95 цена на Brent направится к отметке $99 за баррель. Предпосылки для слома тренда на сегодня не просматриваются, поэтому ожидаем реализацию этого прогноза в четвертом квартале», — написал эксперт в обзоре.

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