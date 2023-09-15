Всё то золото: россияне скупают драгметаллы на банковские счета

Россияне активизировали покупки драгметаллов на банковские счета. Спрос на инвестпродукт подскочил на 11−40% с начала года, сообщили «Известиям» в крупнейших банках. Граждане ищут новые инструменты для сбережений на фоне отказа от доллара и евро. При этом физические слитки проблематично хранить. Хотя золото считается защитным активом, вряд ли оно принесет больше доходности, чем вклады или ОФЗ, оценили эксперты.

Счет и блеск

В 2023 году среди россиян подскочил спрос на обезличенные металлические счета (ОМС), сообщили «Известиям» в крупнейших кредитных организациях. Это специальные банковские счета, на которых отражаются принадлежащие клиенту драгоценные металлы в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Таким образом можно купить золото, серебро, платину и палладий.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что на 25 августа клиенты открыли в банке 49,4 тыс. обезличенных металлических счетов, что на 11% превышает результат на конец 2022 года. Основной спрос приходится на золото: портфель ОМС в нем достиг 3,7 т, сообщили в банке.

Золото как защитный инструмент пользуется повышенным спросом, поэтому увеличение интереса наблюдается и к металлическим счетам, и к слиткам, отметил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов. Кроме этого, есть спрос на платину, отметил он.

Интерес к драгметаллами фиксируется в основном среди состоятельных граждан — за восемь месяцев года VIP-клиенты купили около 3 т золотых слитков, сказал директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов. Также с начала года на 40% вырос объем средств, размещенных на обезличенных металлических счетах, добавил он.

— Наибольшим спросом у состоятельных клиентов пользуются золото и серебро. Популярность ОМС объясняется удобством: открыть его клиент может в мобильном банке, не надо заботиться о том, где хранить металл. Еще одно преимущество — продукт бессрочный, его не надо переоформлять, — сказал Евгений Сафонов.

Основной спрос на драгметаллы направлен на покупку золота в слитках, спрос по сравнению с прошлым годом растет, подтвердил тенденцию исполнительный директор управления операций с драгоценными металлами «Уралсиб» Андрей Васильев.

При этом инвесторы в целом предпочитают вложения в слитках по отношению к ОМС. Это во многом объясняется нежеланием принимать на себя риски, связанные с кредитной организацией, в которой открывается банковский счет в драгметалле. Андрей Васильев директор управления операций с драгоценными металлами «Уралсиб»

Рискованное вложение

Рост интереса к ОМС объясняется желанием людей защитить свои сбережения от ослабления рубля и инфляции, пояснила аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева.

— Доллар теперь представляется опасным в связи с санкциями. Люди ищут альтернативные источники вложения. Драгметаллы в их глазах выглядят адекватной альтернативой. До сих пор существует стереотип, что золото — защитный инвестиционный инструмент, — отметила она.

С начала года стоимость этого металла выросла примерно на 6%. 14 сентября он торговался по $1922 за унцию против $1800 в конце 2022 года.

При этом открыть ОМС можно под сравнительно небольшой процент. Исходя из калькуляторов доходности банков, если, например, человек вложил 10 тыс. в ОМС в золоте 1 июня, то 14 сентября его доход составит 557 рубля (плюс 5,57%). Это менее выгодно, чем другие инструменты. Так, по данным «Финуслуг», с 27 июля по 8 сентября средняя доходность по рублевым вкладам на три месяца в топ-10 банков составляла 10,6%. ОФЗ с погашением до года дают доходность до 11,9% годовых. При этом инфляцию по итогам 2023-го Минэк прогнозирует на уровне 7,5%.

В то же время стимулирует спрос на ОМС и доступность — в банковских приложениях можно открыть такой вклад менее чем от 1000 рублей, пояснила Юлия Афанасьева.

— Вероятнее всего, те, кто сейчас открывают ОМС, в среднесрочной перспективе разочаруются. Максимальный рост золота пока видится в районе $2040−2100 за унцию. При этом есть риск падения цены до $1500. Драгметаллы на банковских счетах могут быть только частью долгосрочных, хорошо диверсифицированных портфелей. Если же это единственный инвестиционный инструмент, то он не выполнит свои защитные функции, — предостерегла эксперт.

За неимением более простых и привычных вариантов вроде валютных вкладов россияне, скорее всего, продолжат накапливать золото на счетах, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он пояснил: покупка доллара и евро, в том числе для открытия депозитов, стала небезопасной: банки отдают их обратно рублями, а курс может оказаться не самым привлекательным. Юани для многих не вариант: люди не вполне доверяют азиатской экзотике, сказал он.

Впрочем, при возможном укреплении рубля некоторые люди могут избавляться от своих позиций в подобных инструментах, полагает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Россияне будут переходить на другие активы, такие как депозиты или облигации, — особенно при высоких ставках ЦБ.

При этом и у ОМС есть недостатки: обезличенное золото, купленное у банков, обходится существенно дороже, чем биржевое, пояснил Валерий Емельянов. Около 5% можно потерять на конвертации, а в периоды высоких колебаний курса спред еще расширяется, подытожил эксперт.

Сейчас граждане могут покупать слитки только у банков и продавать только им. В июле Минфин разработал законопроект, в соответствии с которым также юрлица и ИП смогут покупать драгметаллы у граждан. Ответственность за оценку стоимости возложат на покупателей, а слитки до 100 г можно будет продавать в невскрываемой упаковке без экспертизы. «Известия» направили запрос в Минфин.