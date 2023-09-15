Банковский секатор: как повышение ключевой до 13% скажется на росте экономики

Рост российской экономики может существенно снизиться вследствие повышения ключевой до 13% на заседании ЦБ 15 сентября, считают опрошенные «Известиями» участники рынка. Дополнительные затраты понесет и бизнес за счет повышения стоимости заимствований, и банковский сектор. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) повлечет за собой рост процентных ставок по всем видам ссуд. В итоге спрос на ипотеку без господдержки может серьезно сократиться, ожидают эксперты. При этом более привлекательной станет доходность по вкладам, что привлечет средства на рублевые депозиты.

Кредо регулятора

15 сентября на заседании совета директоров Банк России решил повысить ключевую ставку на 1 п.п., до 13% годовых. При этом ЦБ сохранил жесткий сигнал относительно дальнейших изменений — с 18 сентября до конца года показатель прогнозируется в диапазоне 13−13,6%.

Свое решение регулятор объяснил тем, что рост цен ускорился. За последние три месяца он составил 9%, а по итогам года — ожидается на уровне 6−7%, уточняется в пресс-релизе регулятора.

Возвращение инфляции к таргету в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, уверены в ЦБ. При этом ставку могут дополнительно повысить в случае расширения бюджетного дефицита, который усиливает риск разгона цен.

На решение Банка России оказал влияние рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска. Помимо того, в ценах отразилось падение рубля в летние месяцы, что подстегнуло их рост. Из-за ослабления российской валюты ухудшились инфляционные ожидания — они выросли как у предприятий, так и у населения.

При этом даже после внеочередного повышения ставки до 12% на заседании 15 августа кредитная активность осталась высокой как в корпоративном, так и в розничном сегменте, поскольку банки продолжали выдавать займы по ранее одобренным условиям, уточнил регулятор. Кроме того, влияние ЦБ на динамику выдачи ссуд ослабляется из-за льготных ипотечных программ.

Регулятор отмечает продолжение роста экономической активности по широкому кругу отраслей. При этом высокий внутренний спрос поддерживает востребованность импорта, что в условиях сокращения экспорта приводит к ослаблению национальной валюты.

По прогнозам ЦБ, прирост ВВП в 2023 году составит 1,5−2,5%, в 2024 году — 0,5−1,5%, а в 2025 году — 1,0−2,0%.

Кто выиграет

— Длительное удержание ставки на повышенном уровне, скорее всего, приведет к снижению ожиданий по динамике реального ВВП, — заявил «Известиям» главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Валовой продукт начнет сокращаться с лагом в несколько месяцев, отметил глава направления инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Роман Чечушков. Помимо этого, решение ЦБ может привести к замедлению темпов роста доходов населения в 2024 году. Также вырастут затраты для бизнеса — из-за повышения ставок предпринимателям станет тяжелее обслуживать свои займы.

— Объем кредитования заметно снизится: при сохранении ключевой на уровне около 15% рынок потребительских займов может сократиться примерно в два раза по сравнению с пиковыми летними значениями, — предупредила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Банки также вряд ли выиграют от решения ЦБ. Хотя ставки по кредитам вырастут, но увеличатся и проценты по депозитам, добавила эксперт. Кроме того, число проводимых операций также может снизиться, поэтому у финансовых организаций могут одновременно упасть и комиссионные, и чистые процентные доходы.

Разница между стоимостью пассивов и активов спровоцирует убытки для кредитных организаций, добавил вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов. В плюсе могут остаться разве что крупные госбанки из-за высокой доли бесплатных пассивов (денег на текущих счетах), однако остальным участникам рынка будет труднее справиться с ситуацией.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Дальнейшее увеличение ключевой ставки продолжит негативно влиять на большинство показателей банковской системы, включая объемы бизнеса и прибыльность, — заключил глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Проценты за проценты

Из-за роста ставки доходность облигаций может увеличиться, а их стоимость при этом упадет, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Котировки акций способны негативно отреагировать на решение регулятора из-за роста долговой нагрузки корпораций. Фундаментальная стоимость ценных бумаг также может сократиться.

Для рядовых россиян повышение ключевой означает рост ставок по депозитам — преимущественно на короткие сроки, отметил глава департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. При этом по потребительским займам условия могут ухудшиться.

— Нельготное жилищное кредитование «встанет», однако уже сейчас 80% сделок на первичном рынке происходит по госпрограммам, поэтому, скорее всего, ипотека будет расти именно за счет этого сегмента, — уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.