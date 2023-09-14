Акции ОВК обвалились более чем на 50% за два дня на фоне допэмиссии бумаг

Акции Объединенной вагонной компании (UWGN) обвалились на 33,41%, до ₽83,7 за бумагу, после открытия торгов Московской биржи в четверг, 14 сентября. По состоянию на 11:00 мск снижение замедлилось до 29,7%, а цена восстановилась до 88,3 за акцию. Всего за последние два дня бумаги подешевели на 51,75%.

На торгах в среду после снижения стоимости бумаг более чем на 20% от цены закрытия предыдущего торгового дня Мосбиржа объявила дискретный аукцион по бумагам ОВК с 10:25 до 10:55 мск.

Объем торгов бумагами ОВК вновь превысил обороты в крупнейших голубых фишках. По состоянию на 10:43 мск он составил около ₽2 млрд. По объемам торгов бумаги обогнали Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Транснефть».

Распродажи в бумагах российского производителя грузовых железнодорожных вагонов наблюдаются второй день подряд. Инвесторы начали продавать бумаги после сообщения о том, что на внеочередном собрании акционеры ОВК решили увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций номиналом по ₽1 каждая. Точная цена размещения новых бумаг будет установлена советом директоров позднее.

Решение акционеров не стало сюрпризом, рассказали аналитики Промсвязьбанка. О планах компании было известно довольно давно, а с учетом целей допэмиссии (погашение финансового долга перед банком «Траст») было сложно ожидать, что акционеры откажутся от дополнительного размещения акций (SPO), так как почти 28% бумаг принадлежит именно банку. Для миноритарных акционеров новость, конечно же, негативная, количество акций ОВК в итоге вырастет в 110 раз, указали эксперты. Инвесторы могут воспользоваться приоритетным правом на покупку бумаг, если они владели акциями ОВК на 1 сентября.

Вероятно, основной объем новой эмиссии в порядке реализации преимущественного права выкупит мажоритарный акционер, допустили в «БКС Мир инвестиций». После допэмиссии финансовый профиль ОВК существенно улучшится, сообщили в компании. Эксперты не исключают, что в будущем она может стать инвестиционно привлекательной, но порядок цен на акции будет совсем другой.

Кроме того, после допэмиссии объем free-float может оказаться настолько мал, что мажоритарный акционер вынужден будет осуществить принудительный выкуп, предположили в «БКС Мир инвестиций». В результате компания даже может стать непубличной, а ее акции перестанут торговаться на Московской бирже.

На данный момент неизвестно, по какой цене будут размещены акции, но вполне вероятно, что структура акционеров изменится, отметили в ПСБ. В банке не исключают увеличения доли в капитале ОВК государственными компаниями, так как продукция предприятия крайне важна для страны. «Что касается частных инвесторов, мы считаем, что пока не стоит покупать акции ОВК и дождаться информации о цене размещения выпущенных бумаг и стабилизации котировок», — сообщили в Промсвязьбанке. В «БКС Мир инвестиций» также полагают, что потенциал для падения цены акций остается большим и покупка предполагает очень высокие риски для инвестора.

Объединенная вагонная компания — производитель грузовых вагонов в России. В состав железнодорожного холдинга входят Тихвинский вагоностроительный завод, «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш», НПЦ «Пружина», группа компаний сегмента «Аренда», объединенных под брендом RAIL1520, а также вагоноремонтное предприятие ТСЗ «Титран-Экспресс» и Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий.