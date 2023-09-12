13:05 (мск), источник: РБК Инвестиции

Сколько стоят доллар и евро в обменниках Москвы 12 сентября

Утром 12 сентября биржевой курс доллара опустился ниже ₽93, курс евро впервые за полтора месяца упал ниже ₽100. «РБК Инвестиции» выяснили, по каким ценам предлагают доллар и евро московские обменники.

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Источник: Reuters

Утром во вторник, 12 сентября, курс доллара на Мосбирже впервые с 18 августа упал ниже ₽93. Курс евро опустился ниже ₽100 — минимум с 28 июля. Позднее в ходе торговой сессии иностранные валюты отыграли часть утренних потерь. По состоянию на 11:35 мск доллар торговался по ₽95,01 (-0,08% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), а евро — по ₽101,88 (-0,6%).

На этом фоне цена доллара в московских обменниках, по данным сервиса «Банки.ру», варьируется в диапазоне от ₽94,49 до ₽98. Евро можно купить по цене от ₽101,39 до ₽107.

Курсы валют в обменных пунктах публикуются сотрудниками банков, значения курсов меняются в течение дня. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.


Курс доллара в обменниках на 12 сентября.

«РБК Инвестиции» собрали топ наиболее выгодных курсов для покупки долларов и евро в обменниках по состоянию на 11:15 мск.


Где купить самые дешевые доллары.

1. Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Серпуховская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽94,49, продать — по ₽90,01;

2. Агророс Банк (ст. м. «Перово», «Савеловская»): купить доллары можно по ₽94,77, продать — по ₽93,51;

3. Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная»): купить доллары можно по ₽94,8, продать — по ₽93,5;

4. Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Митино», «Крылатское»): купить доллары можно по ₽94,9, продать — по ₽91,5;

5. Банк РМП (ст. м. «Улица 1905 года»): купить доллары можно по ₽95, продать — по ₽93,1.

График USDRUB от TradingView


Где купить самые дешевые евро.

1. Промсвязьбанк (все отделения Москвы): купить евро можно по ₽101,39, продать — по ₽97,16;

2. Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Марксистская», «Таганская»): купить евро можно по ₽101,79, продать — по ₽100,45;

3. Быстро Банк (ст. м. «Сухаревская», «Проспект Мира»): купить евро можно по ₽101,99, продать — по ₽100;

4. Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Серпуховская», «Полянка»): купить евро можно по ₽101,99, продать — по ₽98,02;

5. Банк «Реалист» (ст. м. «Марксистская», «Таганская»): купить евро можно по ₽102, продать — по ₽100;


Почему снижается курс доллара в России.

Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов отметил, что уверенному восстановлению позиций рубля способствуют уже не только активность со стороны экспортеров, но и готовность спекулянтов начать играть на укрепление российской валюты перед заседанием ЦБ по ключевой ставке (15 сентября) и резким расширением регулятором валютных интервенций (с 14 сентября).

Локтюхов указал, что дополнительной поддержкой для рубля выступили и словесные интервенции. Днем ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. Орешкин спрогнозировал появление избытка предложения валюты на рынке в ближайшие месяцы из-за роста цен на экспортные товары и ожидаемого торможения импорта в условиях повышения ключевой ставки.

В SberCIB ожидают, что на торгах во вторник, 12 сентября, курс доллара может закрепиться около ₽93.

Мы склонны ожидать, что американская валюта проведет сегодня день в нижней части диапазона ₽93−96.

Евгений Локтюхов
главный аналитик ПСБ

По его мнению, ускорение снижения курса доллара к ₽90 в дальнейшем выглядит все более вероятным сценарием.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прогнозирует, что отметки ₽90 за доллар курс может достичь еще до конца сентября.

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