02:51 (мск), источник: Известия

Сделки в рублях между Россией и АСЕАН выросли втрое

Число внешнеторговых сделок в рублях между Россией и странами АСЕАН по сравнению с 2021 годом выросло в три раза, до 40% от всех операций. Об этом президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил во время бизнес-диалога Россия — АСЕАН на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Источник: Reuters

С 2021 года число финансовых операций со странами объединения в рублях выросло в три раза — с 14%, уточнил он. При этом глава ТПП признал, что во внешнеторговом обороте стран ассоциации доля России составляет менее процента. Но потенциал есть — в частности, в сфере сельского хозяйства и продуктов питания.

Также участники бизнес-диалога обсудили вызовы, которые стоят перед ассоциацией. Мнения участников соответствовали девизу ВЭФ-2023 — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

В частности, Катырин отметил, что нужно наладить авиасообщение, а также банковское и финансовое обслуживание всех торговых операций. Кроме того, санкции создают сложности с точки зрения страхования грузов и обслуживания в морских портах. Нужно выстраивать новые логистические цепочки, в этом поможет транспортный коридор «Север — Юг».

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