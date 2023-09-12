Понять и перевести: запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов: ставки поднимутся минимум на 0,5 п.п. Такие подсчеты «Известиям» привел вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. На рынке опасаются, что часть денег граждан перетечет на кошельки в ЦБ, из-за чего у кредитных организаций увеличится стоимость фондирования. Впрочем, в крупнейших банках отметили, что последствия будут зависеть от спроса на новую форму денег. При этом риски снизятся, если ЦБ введет ежемесячное ограничение на перевод средств в цифрорубли — сейчас обсуждается порог в 300 тыс.

Конкуренция форм

Внедрение цифрового рубля приведет к росту ставок по кредитам, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Он поделился своими подсчетами. По данным ЦБ, на 1 августа этого года в банковской системе клиенты держали порядка 95 трлн рублей, включая остатки на текущих счетах в 36 трлн (на них, как правило, не начисляются проценты).

Из этой суммы, по прогнозам АБР, после запуска новой формы денег граждане и бизнес могут перевести на электронные кошельки ЦБ порядка 15% за три года — или 5,4 трлн рублей. Это приведет к дефициту ликвидности, которую Банк России пообещал восполнять за счет предоставления кредитов банкам, подчеркнул Алексей Войлуков.

— Если предположить, что ключевая ставка регулятора в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, в том числе кредитов ЦБ, увеличится на 0,5−0,53 п.п. Тогда на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц. А если учесть прямые и косвенные затраты на внедрение цифрового рубля, то стоимость денег для кредитования будет еще выше, — оценил Алексей Войлуков.

В начале сентября в крупных банках минимальные ставки на ипотеку без учета льготных программ составляют 13−15%. Потребительские кредиты сейчас выдаются в среднем под 18−20%.

Ранее в Банке России заявляли «Известиям», что влияние цифрового рубля на ликвидность банков будет умеренным. Там напомнили, что лимит на пополнение электронного кошелька составит 300 тыс. рублей в месяц. С учетом этого перечисление денег в новую форму будет прогнозируемым процессом, полагают в ЦБ. Там подчеркивали, что уровень кредитных ставок зависит от несколько иных факторов, в числе которых уровень ключевой и ожидания того, как в будущем сложится инфляционная динамика. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Справка «Известий».

Цифровой рубль — третья форма денег. Его будет выпускать Банк России в дополнение к существующим наличным и безналичным. 1 цифровой рубль эквивалентен 1 наличному или безналичному. С 15 августа 2023 года началось пилотирование новой формы нацвалюты при участии 13 кредитных организаций. Оплата ими будет эквивалентна безналичным операциям (по QR-коду). При этом предполагается, что, как и наличными, третьим видом денег можно будет расплачиваться в офлайн-режиме.

— Основное опасение финорганизаций — это переток части средств из банковской системы на счета цифрового рубля, — сказал директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса Росбанка Петр Филиппов.

Впрочем, благодаря анонсированному ежемесячному ограничению на перевод денег в цифровой вид он не ожидает существенного эффекта на коротком горизонте. А в дальнейшем, по его мнению, всё будут зависеть от востребованности новой формы денег у населения.

По мнению директора подразделения «Диджитал» банка «ДОМ.РФ» Олега Комлика, прямой корреляции между внедрением цифрового рубля и стоимостью ставок по кредитам на рынке нет. Предполагать, что эти изменения могут быть вызваны новой валютой, не совсем корректно, так как на размер ставки влияет сразу много факторов. В других финансовых организациях не ответили на вопросы «Известий».

Спрос покажет

Увеличение ставок по кредитам будет зависеть от того, какой объем средств на самом деле перетечет в эту форму денег, считает директор группы «Цифровые финансы» Kept Анастасия Калугина. Эксперт отметила: внедрение цифровой валюты — это постепенный процесс. Если будет существенный отток средств из банков, то это закономерно приведет к снижению ликвидности и падению чистого процентного дохода финорганизаций. Вследствие этого банки могут применить заградительные тарифы и повысить стоимость на всю линейку банковских продуктов, не исключила Анастасия Калугина.

Потенциальные убытки от запуска новой формы денег для российских банков действительно могут превысить сумму комиссий за операции с ними, подтверждается в августовском материале экспертов ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС. Стоимость операций в цифровой нацвалюте окажется более выгодной, трансакции будут проводиться круглые сутки, а их надежность станет выше. Следовательно, не исключен частичный переток депозитов до востребования из банковского сектора, опасаются эксперты ИЭП им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

Чтобы удержать клиентов, банки будут вынуждены поднять проценты по остаткам на зарплатных, расчетных и текущих счетах. В результате это может привести к увеличению ставок по кредитам, а значит, и к отрицательным стимулам для инвестирования, потребительского и ипотечного кредитования и, как следствие, экономического роста, объясняют авторы.

В ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС полагают, что для минимизации негативного эффекта банки должны стать активной частью платежной системы на базе цифрового рубля и разрабатывать для своих клиентов новые более привлекательные продукты. В целом, резюмируют авторы, это должно повысить уровень конкуренции на рынке финансовых услуг, что может быть выгодно для населения в области платежей, но не кредитования.

Снизит негативный эффект тот факт, что в цифровой валюте нельзя будет оформить вклад и хранить деньги под проценты, отметила эксперт группы рейтингов финансовых институтов АКРА Светлана Коломытова. Это сократит риски значительного перетока средств. Поэтому удорожание кредитов будет носить ограниченный характер, полагает она.