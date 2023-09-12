Понять и перевести: запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов
Почему у банков вырастет стоимость фондирования и как ее планирует компенсировать ЦБ.
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Почему у банков вырастет стоимость фондирования и как ее планирует компенсировать ЦБ.
Запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов: ставки поднимутся минимум на 0,5 п.п. Такие подсчеты «Известиям» привел вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. На рынке опасаются, что часть денег граждан перетечет на кошельки в ЦБ, из-за чего у кредитных организаций увеличится стоимость фондирования. Впрочем, в крупнейших банках отметили, что последствия будут зависеть от спроса на новую форму денег. При этом риски снизятся, если ЦБ введет ежемесячное ограничение на перевод средств в цифрорубли — сейчас обсуждается порог в 300 тыс.
Внедрение цифрового рубля приведет к росту ставок по кредитам, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Он поделился своими подсчетами. По данным ЦБ, на 1 августа этого года в банковской системе клиенты держали порядка 95 трлн рублей, включая остатки на текущих счетах в 36 трлн (на них, как правило, не начисляются проценты).
Из этой суммы, по прогнозам АБР, после запуска новой формы денег граждане и бизнес могут перевести на электронные кошельки ЦБ порядка 15% за три года — или 5,4 трлн рублей. Это приведет к дефициту ликвидности, которую Банк России пообещал восполнять за счет предоставления кредитов банкам, подчеркнул Алексей Войлуков.
— Если предположить, что ключевая ставка регулятора в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, в том числе кредитов ЦБ, увеличится на 0,5−0,53 п.п. Тогда на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц. А если учесть прямые и косвенные затраты на внедрение цифрового рубля, то стоимость денег для кредитования будет еще выше, — оценил Алексей Войлуков.
Ранее в Банке России заявляли «Известиям», что влияние цифрового рубля на ликвидность банков будет умеренным. Там напомнили, что лимит на пополнение электронного кошелька составит 300 тыс. рублей в месяц. С учетом этого перечисление денег в новую форму будет прогнозируемым процессом, полагают в ЦБ. Там подчеркивали, что уровень кредитных ставок зависит от несколько иных факторов, в числе которых уровень ключевой и ожидания того, как в будущем сложится инфляционная динамика. «Известия» направили запрос в ЦБ.
Справка «Известий».
Цифровой рубль — третья форма денег. Его будет выпускать Банк России в дополнение к существующим наличным и безналичным. 1 цифровой рубль эквивалентен 1 наличному или безналичному. С 15 августа 2023 года началось пилотирование новой формы нацвалюты при участии 13 кредитных организаций. Оплата ими будет эквивалентна безналичным операциям (по QR-коду). При этом предполагается, что, как и наличными, третьим видом денег можно будет расплачиваться в офлайн-режиме.
— Основное опасение финорганизаций — это переток части средств из банковской системы на счета цифрового рубля, — сказал директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса Росбанка Петр Филиппов.
Впрочем, благодаря анонсированному ежемесячному ограничению на перевод денег в цифровой вид он не ожидает существенного эффекта на коротком горизонте. А в дальнейшем, по его мнению, всё будут зависеть от востребованности новой формы денег у населения.
По мнению директора подразделения «Диджитал» банка «ДОМ.РФ» Олега Комлика, прямой корреляции между внедрением цифрового рубля и стоимостью ставок по кредитам на рынке нет. Предполагать, что эти изменения могут быть вызваны новой валютой, не совсем корректно, так как на размер ставки влияет сразу много факторов. В других финансовых организациях не ответили на вопросы «Известий».
Увеличение ставок по кредитам будет зависеть от того, какой объем средств на самом деле перетечет в эту форму денег, считает директор группы «Цифровые финансы» Kept Анастасия Калугина. Эксперт отметила: внедрение цифровой валюты — это постепенный процесс. Если будет существенный отток средств из банков, то это закономерно приведет к снижению ликвидности и падению чистого процентного дохода финорганизаций. Вследствие этого банки могут применить заградительные тарифы и повысить стоимость на всю линейку банковских продуктов, не исключила Анастасия Калугина.
Потенциальные убытки от запуска новой формы денег для российских банков действительно могут превысить сумму комиссий за операции с ними, подтверждается в августовском материале экспертов ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС. Стоимость операций в цифровой нацвалюте окажется более выгодной, трансакции будут проводиться круглые сутки, а их надежность станет выше. Следовательно, не исключен частичный переток депозитов до востребования из банковского сектора, опасаются эксперты ИЭП им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.
В ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС полагают, что для минимизации негативного эффекта банки должны стать активной частью платежной системы на базе цифрового рубля и разрабатывать для своих клиентов новые более привлекательные продукты. В целом, резюмируют авторы, это должно повысить уровень конкуренции на рынке финансовых услуг, что может быть выгодно для населения в области платежей, но не кредитования.
Снизит негативный эффект тот факт, что в цифровой валюте нельзя будет оформить вклад и хранить деньги под проценты, отметила эксперт группы рейтингов финансовых институтов АКРА Светлана Коломытова. Это сократит риски значительного перетока средств. Поэтому удорожание кредитов будет носить ограниченный характер, полагает она.
Все попытки ввести цифровую валюту (Сальвадор, Ямайка, Багамы, Нигерия, Финляндия, КНР) заканчивались неудачно из-за низкого спроса со стороны населения, считает старший инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. По его словам, например, в Китае валюта медленно, но развивается, так как в этом заинтересовано государство и оно готово выплачивать зарплату госслужащим. Поэтому, по его мнению, вряд ли как минимум в ближайшие годы цифровой рубль будет значимым фактором для банковской системы.