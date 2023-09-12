Хуснуллин заявил об увеличении количества ипотек на 56% в этом году

«В количественном выражении на сегодняшнюю дату выдано уже около миллиона ипотечных кредитов — это на 56% больше, чем в прошлом году. Если говорить в суммарном выражении, то это три триллиона 700 млрд [рублей] — это чуть более 60% в деньгах, по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

Помимо этого, Хуснуллин отметил, что до 1 июня 2024 года никакие ипотечные программы не будут изменены.

Он также подчеркнул, что особенно хорошо в России развивается семейная ипотека. По мнению Хуснуллина, на это во многом повлияло решение о поддержке семей с двумя и более детьми — именно оно дало серьезный толчок. Он также отметил, что сейчас активно развивается дальневосточная ипотека.

Накануне глава института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко в рамках ВЭФ предложил субсидировать ипотеку для покупателей многометражных квартир в России. Мутко отметил, что сейчас в России 53% реализуемого жилья приходится на однокомнатные квартиры, однако подобное жилье не подходит для семей с детьми.

Ранее в этот день член правления ВТБ Святослав Островский в рамках ВЭФ заявил, что с 15 сентября учителям Дальнего Востока станет доступна ипотека по ставке 0,7%. Сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений смогут получить кредит по минимальной ставке в рамках программы «Дальневосточная ипотека» при условии комплексного страхования.