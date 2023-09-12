Германия отказалась делать исключения из санкций для въезжающих россиян

10 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Также в категорию запрещенных товаров попала косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций).

О том, что въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России будет расцениваться немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, стало известно еще в начале июля. Тогда с арестом автомобилей в ФРГ столкнулись несколько российских граждан. Немецкие таможенники при аресте ссылались на регламент ЕС № 833/2014.

В новых разъяснениях таможни говорится, что запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту № 833/2014, в том числе смартфоны, ноутбуки и др.

Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено. таможня ФРГ

Единственное действующее исключение из эмбарго — разрешение для граждан ЕС и членов их семей покупать в России товары из санкционного списка для личного пользования (а также для европейских дипломатических работников в России).

Товары, подлежащие эмбарго, могут быть задержаны, конфискованы или конфискованы и в случае необходимости переработаны, указано в ответе немецкой таможни. «Проверки на таможенных пунктах, направленные на соблюдение эмбарго, проводятся с риск-ориентированным подходом», — добавили в ведомстве, что подразумевает возможные изъятия только в выборочных случаях.

Там подчеркнули, что ограничения действуют с момента вступления в силу восьмого санкционного пакета ЕС против России в октябре 2022 года (именно тогда приложение XXI было существенно расширено — в том числе за счет косметики, смартфонов, легковых автомобилей и т. д. ). При этом представитель Еврокомиссии ранее уточнял РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение о том, как исполнять санкции.

После сообщений об аресте автомобилей россиян в Германии посольство России призвало граждан отказаться от поездок в ФРГ на собственных машинах «до прояснения ситуации». Опубликованные в связи с этим разъяснения ЕК российские власти также раскритиковали.