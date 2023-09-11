Костин раскрыл детали схемы по обмену замороженными активами

В рамках схемы обмена замороженными активами, предложенной Россией, западные инвесторы смогут получить доступ к выплатам в результате договоренностей со своими регуляторами, а не с российскими, рассказал в интервью РБК президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Иностранным инвесторам будет предоставлено право выйти из замороженных счетов типа “С” и перейти в инструменты их родных рынков. Если западные регуляторы не будут взаимодействовать со своими собственными гражданами, то вывести уже полученные родные активы им будет проблематично. Но мы рассчитываем на то, что они не в меньшей степени заинтересованы в этом, чем мы. Мы просто хотим сейчас создать ситуацию, при которой иностранные инвесторы придут к европейским регуляторам и скажут: “Мы хотим вернуть наши деньги обратно. Нам разрешили на деньги, замороженные в России, купить иностранные акции у россиян. Дайте нам такую возможность”, — сказал Костин.

О том, что Минфин совместно с Банком России разработал проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов, в августе объявил министр финансов Антон Силуанов. Он говорил, что речь идет об обмене средств иностранцев на счетах типа «С» (туда поступают выплаты нерезидентам по разным ценным бумагам, но не по государственным еврооблигациям, вывести деньги с этих счетов за рубеж в общем случае нельзя). По словам Силуанова, на первом этапе речь будет идти о разблокировке счетов на сумму около 100 млрд руб. Этот указ пока не подписан.

Частично элементы обмена введены другим указом Путина от 9 сентября, который вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по евробондам в пользу нерезидентов. У иностранцев будет выбор — получать выплаты в рублях или по новой схеме за счет заблокированных активов НРД, уточнила пресс-служба ЦБ.

«Очень важно, чтобы люди, которые вкладывали свои деньги [в зарубежные ценные бумаги], получили их назад. Все понимают, что деньги граждан надо вернуть. Мы, конечно, хотели бы, чтобы все заявки инвесторов были удовлетворены. Такова была наша позиция с самого начала, и мы хотели, чтобы она была реализована в указе. Но финансовые власти выбрали поступательное движение: на текущий момент речь идет об активах инвесторов объемом до 100 тыс. руб.», — сказал Костин. РБК писал о том, что обмен замороженными активами в первую очередь может коснуться именно инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб. Таких инвесторов примерно 57%, то есть большинство, а по деньгам это 1% от заблокированных средств, оценил Костин.

Не пойдет Запад на это — будем думать, что дальше. Но пока эта схема рабочая. Мне кажется, шанс есть. Андрей Костин президент, председатель правления банка ВТБ

Он добавил, что позицию Запада по этому вопросу не знает. Представитель Еврокомиссии ранее говорил РБК, что ЕС таких переговоров не ведет.

«Знаю только, что, когда Запад имеет свой интерес, они куда более гибкими становятся, чем когда такого интереса нет», — отметил Костин. Он добавил, что у Запада «денег в России достаточно» — по некоторым оценкам, в России заморожено даже больше средств нерезидентов, чем средств россиян в Европе.