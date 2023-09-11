Глава НСПК рассказал о приеме карт «Мир» в Турции через финтехсервисы

«Есть целый ряд сервисов, которые оказываются в основном финтехкомпаниями, вы там сейчас можете в принципе без больших проблем платить любыми платежными российскими инструментами. Это сервис не очень системный, но очень удобный, когда за счет цифровизации, за счет современных технологий оплата становится доступна. И действительно, в большинстве туристических точек в Турции сейчас можно оплачивать и картами “Мир”, и Системой быстрых платежей», — сказал Комлев.

Он добавил, что платежи через такие сервисы делаются «не в один клик, как люди привыкли раньше, но это делается в два клика». «Это ненамного сложнее и позволяет использовать привычные российские карты в Турции», — подчеркнул Комлев. Он не уточнил, о каких решениях идет речь и как с их помощью можно проводить платежи.

По словам Комлева, обычно платежная система «Мир» официально договаривается с иностранными банками или платежными операторами для работы в зарубежных странах. Однако в Турции сложилась «несколько другая ситуация», которая не подвержена санкционному влиянию. «Когда этих компаний много — их сейчас десятки, наверное, — становятся доступны средства платежа. Такие опции будут явочным порядком “прорастать” через санкционное давление, потому что это востребовано», — считает он.

Проблемы с работой российских карт «Мир» в Турции начались весной 2022 года. Как объяснял тогда Комлев, турецкие банки-эквайеры перестали принимать карты «Мир», если выпустивший ее банк находится под санкциями западных стран. Ситуация усугубилась осенью 2022 года, когда американский Минфин пригрозил финансовым организациям третьих стран вторичными санкциями за заключение новых или расширение действующих соглашений с НСПК, так как в этом случае они «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Одновременно с этим Financial Times писала о намерении США и ЕС усилить давление на Турцию из-за подключения местных банков к платежной системе «Мир». После этого турецкие банки, в том числе крупнейшие частные Isbank и Denizbank, приостановили прием карт «Мир». Также в марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты перестали работать за границей.