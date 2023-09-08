Семеро по справкам. Многодетные мамы в России раньше выйдут на пенсию

В России многодетные родители могут досрочно выйти на пенсию, а также вправе получить средства материнского капитала. Те из них, кто работает, не только могут рассчитывать на гарантии в старости, но и сильнее прочих защищены трудовым законодательством. Эксперты рассказали aif.ru о трудовых и социальных гарантиях для многодетных семей.

Трудный выбор

«В первую очередь нужно определить — кто считается многодетным родителем в контексте трудовых гарантий. Это женщина или мужчина, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей. При этом младшему из детей должно быть менее 14 лет», — обратил внимание эксперт по трудовым спорам Андрей Чирук.

Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд гарантий для многодетных родителей — например, им не могут отказать в работе по причине наличия детей, привлекать к работе в ночное время с 22:00 до 06:00 без письменного согласия или к сверхурочной работе, в том числе — в выходные и праздники. Направление в командировки также возможно только с письменного согласия. Одновременно и мать, и отец имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время.

Помимо всего перечисленного, для многодетных родителей действуют дополнительные гарантии, если один ребенок младше 1,5 или 3 лет. Для них предусмотрено отсутствие испытательного срока при приеме на работу, дополнительные перерывы для кормления ребенка, перевод на другую работу у того же работодателя при наличии объективной невозможности исполнения трудовых обязанностей.

«Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор по своему желанию, кроме случая ликвидации организации, если у многодетных родителей есть ребенок до 3 лет. Права родителей защищены не только Трудовым кодексом. Руководитель организации, где трудоустроена многодетная мать, может понести как административную, так уголовную ответственность в случае, если будут нарушены права родителя», — подвел итог Андрей Чирук.

Пенсионные льготы многодетным матерям

«Чтобы многодетной матери получить право на страховую пенсию, необходимо в первую очередь, чтобы выполнялись стандартные условия по ее назначению, — рассказала aif.ru доктор экономических наук, профессор РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. — К обязательным условиям назначения пенсии относятся: не менее 15 лет страхового стажа (а для тех, кто выходит на пенсию в 2023 г., — 14 лет); минимальное количество пенсионных коэффициентов (в 2023 г. это 25,8 балла с повышением до 30 баллов к 2026 году). Третьим обязательным условием является требование к воспитанию детей. Оно должно осуществляться до достижения детьми возраста 8 лет при отсутствии факта лишения родительских прав либо отмены усыновления».

Многодетные матери с 2021 года делятся на две категории: на тех, кто проработал законодательно установленный период в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и тех — кто жил в остальных регионах.

В первом случае многодетные матери могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет, при условии наличия страхового стажа как минимум 20 лет и работе не менее 12 лет в районах Крайнего Севера (или 17 лет в приравненных к ним местностях). Страховой стаж для женщин включает в себя периоды ухода за детьми до 1,5 лет (но в совокупности — не более 6 лет).

Во втором случае, вне зависимости от условий работы, многодетные матери могут также выйти раньше на пенсию, но возраст выхода на пенсию будет зависеть от количества детей. Так, если женщина родила и воспитала пятерых и более детей, то она может выйти на пенсию в 50 лет, 3 детей — в 57 лет, а 4 детей — в 56 лет. Льготами для матерей, родивших 3 и 4 детей, первыми смогут воспользоваться женщины 1965 г. рождения и моложе, поскольку эти льготы появились в ходе реформы по повышению пенсионного возраста. Матерей же, родивших и воспитавших пятерых и более детей, пенсионная реформа не затрагивает вовсе.

Маткапитал увеличится

Одной из важнейших мер соцподдержки многодетных матерей является маткапитал. По закону его размер пересматривается ежегодно с 1 февраля. Его увеличение происходит на коэффициент индексации, который зависит от индекса роста потребительских цен за предшествующий год.

«В Госдуме в настоящее время находится на рассмотрении законопроект, который предусматривает увеличение маткапитала на больший размер, чем планировалось ранее, — рассказала Юлия Финогенова. — Так, в случае положительного решения с 01 февраля 2024 г. размер маткапитала составит 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и 1 млн руб. — на второго и последующих».

Профессор рассказала, что, помимо федеральной программы маткапитала, каждый регион самостоятельно определяет размер выплат, которые могли бы стимулировать рождаемость. Кроме того, перечень категорий граждан, имеющих право на получение подобной субсидии, также зависит от особенностей и возможностей регионов.

«Как правило, на выплаты регионального маткапитала могут претендовать семьи с тремя и более детьми, которые остро нуждаются в финансовой поддержке. Например, малообеспеченные семьи или семьи, нуждающиеся в дополнительной жилплощади. Основное условие предоставления подобной материальной помощи — наличие российского гражданства и минимальный срок проживания на территории субъекта РФ», — отметила Юлия Финогенова.

Размер регионального маткапитала, выплачиваемого тем или иным регионом, может значительно отличаться. Например, размер маткапитала на третьего ребенка в Ярославской области составляет 62 343 ₽, Московской области — 100 тыс. руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе — 500 тыс. руб.

Более чем в 85% регионов страны выплаты осуществляются только при рождении третьего ребенка, но в ряде регионов они осуществляются при рождении второго и третьего (Приморский край, Якутия, Еврейская автономная область, Воронежская и Амурская области). Имеются регионы, где выплаты осуществляются уже при рождении первого ребенка: в Ивановской области выплата при рождении первого ребенка составляет 163 650 ₽, но при условии, что родители — студенты в возрасте до 24 лет, обучающиеся в вузе или колледже региона. В Сахалинской области выплата на первого ребенка — 150 тыс. руб. В ряде регионов имеются выплаты на четвертого и/или пятого детей: Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатский край, Республика Тыва. Могут также осуществляться выплаты при рождении двойни и тройни (Брянская, Курганская области, Ингушетия). Такие статистические данные привела в беседе с aif.ru профессор Юлия Финогенова.