Откат глобализации: почему Германия стала «больным человеком Европы»

Германия, крупнейшая экономика Евросоюза и четвертая в мире, продолжает балансировать на грани рецессии: в апреле-июне рост ВВП оказался нулевым после двух кварталов падения подряд. Кризис сопровождается высокой инфляцией: цены в Германии растут быстрее, чем в других странах Западной Европы. Экономические проблемы ФРГ на фоне энергокризиса стали системными и не имеют решения в рамках денежно-кредитной политики. Это дало прессе повод назвать страну «больным человеком Европы» — определение, которое раньше применяли только к периферийным странам вроде Турции или Греции. Почему Германия столкнулась с системным экономическим кризисом и есть ли из него выход — в материале «Известий».

Вал плохой статистики

Согласно пересмотренным данным статистики, во втором квартале 2023 года рост ВВП Германии был равен нулю после полугода падения. Нейтральная картина сложилась во многом из-за накопления товарных запасов, где рост составил 0,4%. Без этой корректировки данные за второй квартал также были бы отрицательными. Ко второму кварталу прошлого года ВВП упал на 0,6%.

Опубликованная на неделе статистика по текущему периоду показывает, что ситуация в Германии не улучшается — скорее наоборот. К примеру, сводный индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) по версии S&P упал до 44,7 пункта (показатель ниже 50 означает спад), это худший показатель за последние три года. Одна из составляющих этого индекса — услуги — оказалась в отрицательной зоне впервые за восемь месяцев.

Еще хуже обстоят дела с потребительскими настроениями. Весной они немного восстановились после обвала прошлого года, но сейчас рост прекратился. Значение индекса составило −25,5 пункта, и это очень слабый показатель по историческим меркам. Достаточно вспомнить, что с 2004 года и до коронавирусного 2020-го он ни разу не падал ниже нуля.

Во многом крайне пессимистические настроения объясняются высокой инфляцией. Данные за август показывают, что потребительские цены выросли на 6,1% в годовом исчислении и на 0,3% по сравнению с июлем. А по методологии Евростата цифры даже выше — 6,2% и 0,4% соответственно. Таким образом, налицо нечастая для развитой страны комбинация экономического спада и бурного роста цен.

Наблюдаются проблемы и на рынке недвижимости, который занимает 15% от ВВП Германии. В последние годы рынок недвижимости часто выступал сдерживающим механизмом, балансирующим проблемы в других отраслях экономики, но теперь этот механизм сломался. Объем строительства новых домов резко сократился (с января по август 2023 года — на 50%), разрешений на строительство выдали на 25% меньше, а девелоперы массово заявили о банкротстве. Индекс IFO для строительной индустрии также находится в глубоко отрицательной зоне: −29,3 пункта по итогам августа, худший показатель с 2008 года.

Локомотив опаздывает

Калейдоскоп плохих данных подтверждает многочисленные прогнозы о том, что Германия станет единственной экономикой еврозоны (и вообще единственной экономикой из топ-20), которая покажет спад ВВП по итогам 2023 года. Впервые за десятилетия ФРГ может называться «больным человеком Европы», тогда как прежде она, наоборот, являлась ее локомотивом.

Кстати, о локомотивах: в последние месяцы Германия столкнулась с проблемой, которая некоторое время назад была совершенно немыслимой — поезда перестали ходить по расписанию. Швейцарские железнодорожники отказываются работать с немецкими партнерами из-за постоянных опозданий составов. В пример Германии они приводят соседнюю Италию, где сегодня таких проблем нет в принципе. Отметим, что именно эта страна в предыдущие годы считалась «тяжелым случаем» в ЕС из-за перманентной стагнации и зашкаливающего государственного долга. Однако даже на Апеннинах экономика сегодня демонстрирует лучшую динамику.

Нельзя сказать, что подобная ситуация для Германии уникальна. В первые годы после объединения ФРГ и ГДР страна также демонстрировала нелучшие показатели, «переваривая» совершенно иначе устроенную экономику Восточной Германии.

Эти проблемы получилось преодолеть успешной «перезагрузкой». Стране удалось встроиться в глобализацию благодаря специализации на промышленности высокого передела. Наряду с Китаем и Японией ФРГ 2000−2010-х годов была крупнейшим экспортером мира (а если считать экспорт на душу населения или даже на единицу ВВП — значительно их превосходила). Но то, что 15−20- лет назад давало огромные преимущества, сейчас превратилось в нелегкое бремя.

Фактор российского газа

Одной из главных потерь для Германии стал разрыв связей с Россией. Существенное сокращение российского газового экспорта стало проблемой для многих стран, но особенно сильно оно ударило по ФРГ. Газ там использовался не только и не столько для отопления, а в первую очередь как производственный ресурс. Многие энергоемкие сектора из-за резкого подорожания топлива оказались не у дел. Статистика показывает, что к июню 2023 года производственная активность упала на 18% по сравнению с концом 2020 года (хотя тогда пандемийный кризис всё еще был далек от завершения). Последующее снижение цен на газ произошло не потому, что Германии удалось найти альтернативы российскому газу, а из-за разрушения спроса. Кроме того, ФРГ в значительной степени потеряла важный для себя рынок сбыта, что добавило проблем и так испытывающей трудности промышленности.

Нынешний украинский кризис не создал, а только усугубил ситуацию в германской экономике. Неприятности начались раньше, с разрывом производственных цепочек в дни пандемии. Наиболее яркий пример таких проблем — нехватка полупроводников, которая ударила по немецкому автомобилестроению. Именно промышленные державы больше других пострадали из-за снижения мирового грузооборота.

Еще одна причина ослабления немецкой экономической мощи — зеленый переход. Он не только усложнил замену российского газа как основного топлива, но еще и сильно ударил по всё тому же автомобилестроению — причем в долгосрочной перспективе.

Снижение спроса на машины с двигателем внутреннего сгорания в первую очередь затронуло именно Германию, так как страна уступает в развитии электромобилей конкурентам — Китаю и, в меньшей степени, США.

Отметим, что с точки зрения исполнения электрокары — намного более простой продукт (по сути, это батарея в кузове). Они не требуют «инженерных чудес», которыми во все времена славились немцы. Те же китайцы получили на этом рынке преимущество именно из-за сниженных требований электромобилей к сложным элементам конструкции. Преодолеть этот гандикап германским автомобилестроителям будет крайне сложно.

Темная сторона глобализации

Специализация на сложном, но «аналоговом» машиностроении в целом стала ахиллесовой пятой ФРГ в эпоху торможения глобализации. Германия не имеет сильного цифрового сектора (причем как в производстве программного обеспечения, так и «железа»), и крайне сомнительно, что он появится в обозримом будущем. Этот рынок стремительно завоевывается компаниями из Восточной Азии и США, и для входа в него «с нуля» потребуются титанические усилия. Вдобавок Германия остается недружелюбной к цифровым инновациям страной: стоимость и качество покрытия интернета здесь давно уже стало притчей во языцех.

Наконец, невозможно в сколько-нибудь быстрые сроки решить затруднения с рынком труда. Германия испытывает сильнейший кадровый голод. Однако страна за последние 20 лет не смогла привлечь квалифицированных мигрантов, а беженцы, перед которыми были открыты все двери, на эту роль не годились.

Напротив, немцы довольно активно уезжали в другие страны — включая США. С демографическими проблемами сталкиваются многие страны: в Восточной Азии они, пожалуй, даже острее, чем в Западной Европе. Но азиаты делают ставку на роботизацию, и по числу роботов на 10 тыс. работников ФРГ безнадежно уступает и Японии, и Южной Корее, и Китаю.

Разумеется, говорить о крахе экономики Германии рано: у этой страны всё еще много объективных преимуществ и компетенций, которых нет почти ни у кого другого в мире. Но если ситуация будет развиваться в нынешнем русле, ФРГ рискует оказаться не только за пределами пятерки крупнейших экономик мира, но и потерять свое европейское лидерство в ближайшие годы.