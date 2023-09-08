12:54 (мск), источник: РБК

Мишустин заявил о росте ненефтегазовых доходов России на 56%

По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом — он составил около 230 млрд руб. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов, отметил Мишустин.

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Источник: РИА "Новости"

Ненефтегазовые доходы России значительно выросли по итогам августа — на 56% больше уровня прошлого года — и составили 1,82 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета.

Премьер отметил, что по итогам прошлого месяца федеральный бюджет был исполнен с профицитом — он составил около 230 млрд руб.

«Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,82 трлн руб. Это на 56,5% больше уровня прошлого года», — подчеркнул Мишустин, добавив, что такие показатели стали следствием активного развития российской экономики.

Несмотря на внешнее давление, нефтегазовые доходы восстановились и, по данным Минфина, с сентября их траектория на фоне роста цен на нефть опережает прошлогодние значения.

В середине июля глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ненефтегазовые доходы бюджета России в 2023—2024 годах «существенно превысят план».

При этом расходы в будущем году также превысят уровень, заложенный в законе о бюджете на трехлетний период сейчас, объем превышения обсуждается, добавил министр финансов.

По данным Минфина, за истекшее первое полугодие ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 17,8% в годовом выражении и достигли 9 трлн руб. Так, на 17% выросли общие поступления по НДС (до 5,3 трлн руб.).

Внутренний НДС за период с начала года принес лишь на 2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, однако НДС с импорта товаров увеличился на 24%, что отражает в том числе восстановление импортных объемов. Поступления по налогу на прибыль по итогам первого полугодия сократились — на 4,3% в годовом выражении, до 867 млрд руб.

Нефтегазовые доходы в первом полугодии снизились к аналогичному периоду прошлого года на 47%, до 3,38 трлн руб.

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