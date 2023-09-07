11:28 (мск), источник: Известия

Зарплаты в России стали задерживать в 250 раз реже

Число работников, которым задержали зарплату, сократилось с почти 2,5 млн человек в 2005 году до 10 тыс. в 2023-м — в 250 раз. При этом объем задолженности снизился с 15 млрд до 800 млн рублей — в 19 раз. Об этом говорится в статье «Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов» (изучили «Известия»).

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Источник: Freepik

Автор материала — замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Эксперт опирается на статистику Росстата.

Из общего числа обращений количество вопросов о задержанных зарплатах составляет всего 5%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роструда. За первое полугодие 2023-го поступило 4,6 тыс. таких писем — в 3,5 раза меньше, чем в 2022-м, добавили в службе.

Долги по зарплате были важным инструментом ценовой подстройки к негативным шокам в 1990-е и первой половине 2000-х, отмечается в научной статье. Однако после того как в начале XXI века российская экономика вступила в период энергичного роста, число задержек стало снижаться.

Другая причина сокращения задолженности — поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие материальную, административную или уголовную ответственность за задержку жалованья.

Сегодня рынок труда находится в условиях жесткой конкуренции за кадры, отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, в такой реальности работодатели не задерживают зарплаты, а напротив, увеличивают их, чтобы сохранить коллектив и привлечь новых соискателей.

По данным Росстата, в июле уровень безработицы в России снизился до 3%. Как заявил глава Минэка Максим Решетников 6 сентября, такая аномальная безработица тормозит экономику.

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