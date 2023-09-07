22:57 (мск), источник: © РИА Новости

Минфин США оценил объем блокированных российских активов

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Заблокированные из-за санкций российские активы предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов, сообщило министерство финансов США.

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Источник: Reuters

Общая стоимость активов… оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском Союзе.

Минфин США

В ведомстве уточнили, что специалисты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании завершили первичный аудит «российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран членов группы REPO». Выявление средств и их подсчет намерены завершить к концу года.

В министерстве финансов США также добавили, что страны обязались удерживать активы, «пока Россия не возместит ущерб, который причинила Украине».

Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а «теперь нацелился и на государственные средства».

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