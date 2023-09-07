British American Tobacco продала свой бизнес в России
В сделку войдут права на бренды BAT, которые сейчас продаются в России, сообщили РБК в пресс-службе компании. Уход из России британский табачный производитель анонсировал еще в начале года.
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В сделку войдут права на бренды BAT, которые сейчас продаются в России, сообщили РБК в пресс-службе компании. Уход из России британский табачный производитель анонсировал еще в начале года.
Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент, говорится в сообщении компании.
«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды “БАТ Россия”, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться группой компаний ITMS», — говорится в сообщении.
British American Tobacco начала работать в России в 1991 году, а собственное производство запустила в 1994-м. В портфель компании входят такие марки сигарет, как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява».
Офис «БАТ Россия» находится в Москве, также есть представительства в регионах. В структуру компании входит фабрика в Санкт-Петербурге и предприятие, которое занимается маркетингом и продажами.
После начала военной операции на Украине, в марте 2022 года, BAT сообщила, что продолжит продажи в России, но остановит инвестиции в страну. Такое решение было принято исходя из принципа заботы о российских сотрудниках, указывала компания. Их численность она оценивала в 2,5 тыс. человек. В BAT также пообещали соблюдать санкции против России.
Однако уже в феврале 2023 года BAT объявила, что планирует покинуть российский рынок и передать свой бизнес в России и Белоруссии новым владельцам до конца года. Источники «Коммерсанта» называли одним из кандидатов на активы компании дистрибьютора производителя — ГК СНС.
В марте прошлого года в России приостановил работу другой британский производитель сигарет — Imperial Brands (марки Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим»). Позднее у его российских юрлиц сменились учредители, они оказались связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, писал РБК. Новым собственникам также перешли исключительные права на несколько торговых марок Imperial Brands.
Продолжает работу в России и Japan Tobacco Inc. (марки Winston, Camel, Glamour). При этом компания в своей отчетности за первый квартал 2022 года не исключала смену собственников своего российского подразделения. На фоне продолжения работы Philip Morris и Japan Tobacco в России Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции внесло их в перечень «международных спонсоров войны».