Набрали массу: как объем денег в экономике разогнал инфляцию

Денежная масса M2 в России продолжает расти стремительными темпами. К августу она увеличилась на 24,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, а с начала 2023-го выросла более чем на 11%. Такой рост неплохо стимулирует ВВП, который во многом из-за этого и демонстрирует хорошие показатели в текущем году, но одновременно играет значительную роль в ускорении роста цен. В годовом исчислении инфляция в 2023 году перевалила за 5%. Эксперты уверены, что летнее ужесточение политики ЦБ в будущем замедлит увеличение денежной массы. Это, с одной стороны, приостановит раскрутку инфляционной спирали, а с другой — создаст проблемы для экономического роста. Подробности — в материале «Известий».

Как денежная масса влияет на инфляцию

Денежная масса M2 является одним из важнейших показателей в экономике. В нее входят денежная база M0 (наличность) и M1 (остатки средств в национальной валюте на счетах, чеки и вклады до востребования). Кроме того, добавляются и срочные вклады населения в банках. В норме рост M2 должен превышать текущую инфляцию — «лишние» деньги подпитывают экономический рост. С другой стороны, слишком резкое увеличение M2, не обеспеченное товарами и услугами, может само по себе ускорять рост цен.

Соотношение М2 и ВВП называется степенью монетизации экономики. В России этот показатель ниже, чем в некоторых развитых странах — около 40% против 60% у США и 140% у Японии. Но в целом в развивающихся странах степень монетизации, как правило, ниже.

В прошлые годы рост денежной массы в России был довольно умеренным — до пандемии она редко увеличивалась более чем на 10% в год. Однако из-за значительных бюджетных вливаний в дни коронавируса показатель стал расти намного быстрее, а на фоне СВО ускорился еще больше. К примеру, на январь 2022 года M2 в годовом исчислении выросла на 13%, а в январе 2023-го рост денежной массы ускорился до 24%, демонстрируя самые высокие показатели за десятилетия. В течение всех месяцев текущего года эти темпы оставались исключительно высокими, составив к августу 24,7%.

Такая скорость поддержала экономический рост, но одновременно и разогнала инфляцию. Последняя уже существенно превосходит целевой показатель Банка России (4% в год). Чтобы смягчить инфляционное давление, регулятор резко повысил ставку рефинансирования. В дальнейшем такой шаг замедлит рост денежной массы.

ВВП и инфляция: зависимость показателей

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, рост М2 имеет отложенный эффект на ускорение инфляции.

— Сначала растет ВВП, а далее с определенным лагом растет инфляция. Но поскольку данные по ВВП обычно публикуют с опозданием в несколько месяцев, а статистику по инфляции предоставляют еженедельно, прямую корреляцию этих показателей можно отследить, — комментирует он.

М2 не учитывает деньги кредитных организаций (проще говоря, банков), деньги на счетах ЦБ, а также казначейские счета правительства или корреспондентские счета банков, напомнил Евгений Миронюк.

— Объем средств на этих счетах также увеличился, что может иметь отложенный эффект на дальнейший рост М2. В ряде стран для расчетов есть более широкий инструмент — денежный агрегат M4. Например, в Великобритании M4 включает в себя объем наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а также сумму заимствований правительства, — пояснил эксперт. Однако связь между увеличением денежной массы и темпами роста экономики имеет неоднозначную трактовку в различных монетарных теориях, отмечает.

Многое зависит от скорости обращения денег, от наличия или отсутствия так называемого разрыва выпуска. Например, при отрицательном разрыве выпуска, когда в экономике есть свободные ресурсы, но спрос недостаточный, экономика будет расти быстрее без ускорения инфляции: дополнительный рост денежной массы повлияет на внутренний спрос. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Если же отрицательного разрыва выпуска нет, а экономика уже функционирует на максимальных оборотах, тогда рост денежной массы, превышающий производственные возможности, вызовет повышение цен.

Как пояснила эксперт, рост денежной массы выше прогноза ЦБ на 2023 год (17−21% при фактических 24,7%) складывается из-за нескольких факторов. Во-первых, это значительные бюджетные стимулы и большие объемы кредитования как в корпоративном, так и в розничном секторе. Кроме того, на повышении денежной массы сказалась и девалютизация заимствований и депозитов в российском банковском секторе. Впрочем, последний фактор был значим лишь в прошлом году, сейчас его эффект снизился.

Как «горячие деньги» влияют на «инфляцию спроса»

По мнению финансового аналитика Марка Гойхмана, денежная масса сейчас растет в основном за счет «горячих денег» компаний и населения.

— В основном на увеличение показателя повлиял рост бюджетных расходов и выплат, в том числе госпредприятиям в рамках госзаказа, их сотрудникам и военнослужащим. Такая ситуация в значительной степени стимулировала выпуск продукции, а также повышение платежеспособного спроса на товары со стороны больших групп населения. Всё это обеспечило рост ВВП на уровне 2,1%. Но при этом сегодня скорость повышения денежной массы более чем в 10 раз опережает темп увеличения выпуска продукции, — констатирует Гойхман.

Увеличение цен на продукцию стимулируют, чтобы «выровнять» повышенный денежный спрос и недостаточное предложение товаров и услуг, пояснил экономист. В экономике это явление называют «инфляция спроса», или «инфляция покупателей». ЦБ указывает данное обстоятельство как один из сильных проинфляционных факторов.

Что будет дальше

По мнению Ольги Беленькой, значительное повышение ЦБ ключевой ставки в июле и августе (суммарно с 7,5 до 12%) и ужесточение регулирования потребкредитов должны замедлить рост кредитования, который, по оценке ЦБ, дает сейчас основной вклад в динамику денежной массы.

— Если не произойдет традиционного для конца года всплеска бюджетных расходов (как объяснял Минфин, в 2023 году основные расходы пришлись на первые месяцы), можно ожидать замедления роста М2 к декабрю. Сдерживать замедление будут программы льготного кредитования и тот факт, что банки повысят ставки по кредитам спустя некоторое время после повышения ключевой ставки. Всё это достаточно позитивно для ситуации с экономическим ростом, но вполне вероятно, что россиянам придется несколько месяцев жить с ускоряющейся инфляцией, — заключила эксперт.