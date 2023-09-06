Набрали массу: как объем денег в экономике разогнал инфляцию
«Лишние» деньги в 2023 году росли с рекордной скоростью.
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«Лишние» деньги в 2023 году росли с рекордной скоростью.
Денежная масса M2 в России продолжает расти стремительными темпами. К августу она увеличилась на 24,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, а с начала 2023-го выросла более чем на 11%. Такой рост неплохо стимулирует ВВП, который во многом из-за этого и демонстрирует хорошие показатели в текущем году, но одновременно играет значительную роль в ускорении роста цен. В годовом исчислении инфляция в 2023 году перевалила за 5%. Эксперты уверены, что летнее ужесточение политики ЦБ в будущем замедлит увеличение денежной массы. Это, с одной стороны, приостановит раскрутку инфляционной спирали, а с другой — создаст проблемы для экономического роста. Подробности — в материале «Известий».
Денежная масса M2 является одним из важнейших показателей в экономике. В нее входят денежная база M0 (наличность) и M1 (остатки средств в национальной валюте на счетах, чеки и вклады до востребования). Кроме того, добавляются и срочные вклады населения в банках. В норме рост M2 должен превышать текущую инфляцию — «лишние» деньги подпитывают экономический рост. С другой стороны, слишком резкое увеличение M2, не обеспеченное товарами и услугами, может само по себе ускорять рост цен.
В прошлые годы рост денежной массы в России был довольно умеренным — до пандемии она редко увеличивалась более чем на 10% в год. Однако из-за значительных бюджетных вливаний в дни коронавируса показатель стал расти намного быстрее, а на фоне СВО ускорился еще больше. К примеру, на январь 2022 года M2 в годовом исчислении выросла на 13%, а в январе 2023-го рост денежной массы ускорился до 24%, демонстрируя самые высокие показатели за десятилетия. В течение всех месяцев текущего года эти темпы оставались исключительно высокими, составив к августу 24,7%.
Такая скорость поддержала экономический рост, но одновременно и разогнала инфляцию. Последняя уже существенно превосходит целевой показатель Банка России (4% в год). Чтобы смягчить инфляционное давление, регулятор резко повысил ставку рефинансирования. В дальнейшем такой шаг замедлит рост денежной массы.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, рост М2 имеет отложенный эффект на ускорение инфляции.
— Сначала растет ВВП, а далее с определенным лагом растет инфляция. Но поскольку данные по ВВП обычно публикуют с опозданием в несколько месяцев, а статистику по инфляции предоставляют еженедельно, прямую корреляцию этих показателей можно отследить, — комментирует он.
— Объем средств на этих счетах также увеличился, что может иметь отложенный эффект на дальнейший рост М2. В ряде стран для расчетов есть более широкий инструмент — денежный агрегат M4. Например, в Великобритании M4 включает в себя объем наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а также сумму заимствований правительства, — пояснил эксперт. Однако связь между увеличением денежной массы и темпами роста экономики имеет неоднозначную трактовку в различных монетарных теориях, отмечает.
Многое зависит от скорости обращения денег, от наличия или отсутствия так называемого разрыва выпуска. Например, при отрицательном разрыве выпуска, когда в экономике есть свободные ресурсы, но спрос недостаточный, экономика будет расти быстрее без ускорения инфляции: дополнительный рост денежной массы повлияет на внутренний спрос.
Если же отрицательного разрыва выпуска нет, а экономика уже функционирует на максимальных оборотах, тогда рост денежной массы, превышающий производственные возможности, вызовет повышение цен.
Как пояснила эксперт, рост денежной массы выше прогноза ЦБ на 2023 год (17−21% при фактических 24,7%) складывается из-за нескольких факторов. Во-первых, это значительные бюджетные стимулы и большие объемы кредитования как в корпоративном, так и в розничном секторе. Кроме того, на повышении денежной массы сказалась и девалютизация заимствований и депозитов в российском банковском секторе. Впрочем, последний фактор был значим лишь в прошлом году, сейчас его эффект снизился.
По мнению финансового аналитика Марка Гойхмана, денежная масса сейчас растет в основном за счет «горячих денег» компаний и населения.
— В основном на увеличение показателя повлиял рост бюджетных расходов и выплат, в том числе госпредприятиям в рамках госзаказа, их сотрудникам и военнослужащим. Такая ситуация в значительной степени стимулировала выпуск продукции, а также повышение платежеспособного спроса на товары со стороны больших групп населения. Всё это обеспечило рост ВВП на уровне 2,1%. Но при этом сегодня скорость повышения денежной массы более чем в 10 раз опережает темп увеличения выпуска продукции, — констатирует Гойхман.
По мнению Ольги Беленькой, значительное повышение ЦБ ключевой ставки в июле и августе (суммарно с 7,5 до 12%) и ужесточение регулирования потребкредитов должны замедлить рост кредитования, который, по оценке ЦБ, дает сейчас основной вклад в динамику денежной массы.
— Если не произойдет традиционного для конца года всплеска бюджетных расходов (как объяснял Минфин, в 2023 году основные расходы пришлись на первые месяцы), можно ожидать замедления роста М2 к декабрю. Сдерживать замедление будут программы льготного кредитования и тот факт, что банки повысят ставки по кредитам спустя некоторое время после повышения ключевой ставки. Всё это достаточно позитивно для ситуации с экономическим ростом, но вполне вероятно, что россиянам придется несколько месяцев жить с ускоряющейся инфляцией, — заключила эксперт.