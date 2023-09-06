Дайте взять: спрос на потребзаймы подскочил после роста ключевой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спрос на потребкредиты подскочил после внепланового повышения ставки ЦБ, выяснили «Известия». В крупнейших банках выдачи займов увеличились в среднем на 20−50%. Такая динамика объясняется стремлением клиентов получить крупные ссуды под старые проценты, считают участники рынка. Повышенный интерес к займам хотя и способствует росту экономики, создает риски излишней закредитованности населения. Это может отразиться и на стабильности финансового сектора, предупреждают эксперты.

Ставка на спрос

В ожидании повышения ставок после внепланового заседания ЦБ, на котором ключевую подняли до 12%, россияне пошли в банки за займами. В ПСБ объем выдач по ранее одобренным заявкам в первую неделю после 15 августа вырос на 70% по сравнению с первой половиной месяца, а количество новых обращений по кредитам — на 10%, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансовой организации. Затем спрос на ссуды в ПСБ вернулся на прежний уровень.

В «Почта Банке» объем и количество выданных нецелевых кредитов выросли в 1,5 раза по сравнению с июнем, а число заявок на ссуды увеличилось на 30% всего за неделю, сообщили в пресс-службе организации.

При этом у клиентов больше были востребованы крупные займы — суммы свыше 500 тыс. рублей стали вдвое популярнее.

В период с 15 по 28 августа в ВТБ было оформлено на 11% больше кредитов, чем за первые недели месяца, рассказали в пресс-службе банка. Кроме того, объем выданных средств вырос на 15%. В организации считают, что рынок потребительских ссуд в этом году продолжит рост, хотя его могут охладить возможные новые требования регулятора.

Объем выдач нецелевых займов вырос на 15−20% после внепланового заседания ЦБ, сообщил «Известиям» глава группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев. По его словам, высокий спрос на них сохранится еще какое-то время, пока регулятор сохраняет жесткий сигнал по ключевой ставке.

Временный всплеск спроса отметили и в МКБ. Однако представители банка добавили, что по итогам месяца объем кредитования остался на прежнем уровне. О сохранении интереса к потребительским займам на уровне до 15 августа также сообщили в пресс-службах Новикомбанка, УБРиР, банка «Зенит», «Открытия» и Хоум Банка.

Ожидают инфляцию

Рост спроса на ссуды может быть связан со стремлением клиентов сделать крупные покупки с использованием заемных средств по старым ставкам, пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Однако из-за действий регулятора граждане будут стремиться взять займы как можно раньше — то есть в будущем мы увидим некоторый спад кредитной активности.

Многие крупные банки всё еще сохраняют льготные предложения по ссудам, поэтому клиенты торопятся их взять, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С учетом всплеска спроса на кредиты после 15 августа вряд ли по итогам III квартала будет отмечено негативное влияние ключевой ставки на чистые процентные доходы финансовых организаций. Тем не менее уже в этом месяце они могут сократиться из-за роста стоимости фондирования, ведь доходность по депозитам также выросла, добавила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Кредитные организации (по крайней мере, крупные) на фоне роста ставок скорее выигрывают, уверен глава отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Заверский. Возможности для получения и даже увеличения прибыли у них возникают на фоне того, что ставки по займам будут расти быстрее, чем по вкладам.

За первое полугодие 2023-го банки заработали 1,7 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом, сообщил Центробанк. В отсутствие новых шоков регулятор ожидает доход кредитных организаций по итогам года более 2 трлн рублей.

Основной риск

— В целом банки демонстрируют достаточно эффективный подход к управлению качеством портфеля, поэтому основным риском, по нашему мнению, остается рост закредитованности населения, — отметил глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Несмотря на низкий уровень долговой нагрузки жителей РФ по сравнению с рядом развитых стран, для россиян характерно то, что большая часть доходов тратится на товары первой необходимости, объяснил эксперт. Поэтому при ухудшении жизненных условий «запас прочности» заемщика ограничен. Если доходы сократятся, например из-за инфляции, обслуживание долга будет для него не на первом месте, что для банка может закончиться просрочкой.

На 1 января 2023 года закредитованность россиян находилась на уровне 11,2% — она рассчитывалась через размер обязательных платежей по займам относительно совокупной величины доходов домохозяйств, сообщили в Центробанке РФ. При этом данные о величине долговой нагрузки на середину 2023 года еще не актуализированы, отметил регулятор.

Рост числа просрочек — это ключевой риск для кредитных организаций, который может произойти вслед за охлаждением экономики из-за высоких ставок, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Но сейчас ситуация к этому не располагает: безработица на минимуме, а увеличение зарплат продолжается, в результате чего кредитоспособность граждан может оставаться на высоком уровне.