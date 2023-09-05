04:22 (мск), источник: Известия

Объем кредитов населения РФ впервые превысил 32 трлн рублей

Общий объем кредитов и займов населения по итогам июля превысил 32 трлн рублей, следует из данных Центробанка, которые проанализировали «Известия». С начала года размер задолженности увеличился на 3,3 трлн рублей. Рост оказался максимальным как минимум с 2015 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

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Источник: Reuters

Одна из причин такой динамики — реализация отложенного спроса в этом году, так как большую часть 2022-го уровень неопределенности и ставки были высокими, считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Также многие ожидали повышения цен и подорожания ссуд из-за почти непрерывного ослабления рубля в последние месяцы. За счет этого россияне быстрее принимали решения о покупках.

В крупнейших банках подтвердили повышенный спрос на кредиты в этом году. Сейчас доля ссуд с залогом составляет более половины портфеля: на ипотеку приходится 51,9%, на автокредиты — 4,7%, а на необеспеченные (потребзаймы и кредитные карты) — около 43%, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, локомотивом роста стала ипотека.

При этом в ближайшее время ожидать резкого всплеска интереса к розничным кредитам не стоит, считает спикер. Рост ключевой ставки ЦБ ведет к охлаждению рынка, особенно в сегменте необеспеченных ссуд.

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