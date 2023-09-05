Долги по авансам из федерального бюджета достигли ₽14 трлн

В январе—июне 2023 года суммарный объем дебиторской задолженности федеральных органов власти (то есть деньги, которые должны прийти в бюджет, или результат, который должен поступить в обмен на потраченные госденьги) увеличился на 41%, или почти на 5,7 трлн руб. Это следует из материалов Минфина по исполнению федерального бюджета на 1 июля 2023 года, которые изучил РБК. В результате совокупный размер таких обязательств перед казной достиг 19,4 трлн руб.

Увеличение общей дебиторской задолженности бюджета фиксируется с 2022 года, когда она выросла более чем на 30%, или на 3,2 трлн руб., до 13,6 трлн руб. (такие данные приводились в законе об исполнении федерального бюджета за прошлый год).

Увеличение объемов дебиторской задолженности по расходам связано с общим ростом трат федерального бюджета по направлениям, формирующим такую задолженность: субсидированию юридических лиц, межбюджетным трансфертам регионам и государственным закупкам, включая в том числе капитальные вложения, прокомментировали РБК в Минфине.

Факторы роста

Дебиторская задолженность федерального бюджета делится на две категории: по доходам (в том числе это налоги и страховые взносы, которые начислены, но еще не пришли в бюджет) и по расходам (когда ведомство потратило деньги, например, по госзаказу и ждет поставки товаров или выполнения работ). Дебиторская задолженность по налогам и взносам в основном соответствует нормальному ходу расчетов (если не считать просроченные платежи). Просроченная задолженность перед бюджетом со стороны плательщиков налогов и страховых взносов в первом полугодии 2023 года выросла на 411 млрд руб., до 1,56 трлн руб.

Основная часть суммарной дебиторской задолженности на конец первого полугодия (около 72%) приходится на расчеты по авансам, которые ведомства выплачивают либо своим поставщикам (исполнителям работ), либо подотчетным организациям, например на приобретение основных средств или материальных запасов.

Сумма задолженности по выданным авансам за полгода увеличилась на 4,7 трлн руб., до 13,98 трлн руб. На 1,75 трлн руб. выросли авансы на приобретение нефинансовых активов (основных средств, нематериальных активов, запасов).

Расчеты по авансированию были драйвером роста дебиторской задолженности федерального бюджета и в 2022 году. «По результатам проведенного анализа дебиторской задолженности можно сделать вывод, что ее рост в основном наблюдается по государственным контрактам, условиями которых предусмотрены авансовые платежи от 50 до 90% их суммы, а также по авансовым безвозмездным перечислениям юридическим лицам», — констатировала Счетная палата в своем заключении, писал РБК. Дебиторская задолженность по авансам в прошлом году увеличилась на 53%, почти до 9,3 трлн руб.

В марте 2022 года правительство на фоне санкционных сложностей в экономике разрешило участникам госзакупок получать аванс до 90% цены контракта вместо обычных 30%. На 2023 год власти предусмотрели авансирование в размере до 50% цены. Компании, заключающие госконтракты по капитальному строительству в четырех новых регионах, могут получать до 90% цены в качестве аванса. «Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — объясняли в правительстве.

Просроченная задолженность по выданным авансам (проистекает в том числе из нарушения контрагентами сроков выполнения работ) на 1 июля 2023 года составила 501 млрд руб., сократившись на 270 млрд руб. с начала года.

Ведомства — лидеры по авансированию

В открытой части бюджета фигурируют 28%, или 3,96 трлн руб., дебиторской задолженности по выданным авансам, следует из данных Минфина. Среди ведомств наибольший рост выдачи авансов продемонстрировали Министерство науки и высшего образования (+402,9 млрд руб. авансов в открытой части за полгода), Минтруд (+275,6 млрд руб.) и Минздрав (+259,7 млрд руб.).

По совокупному объему выданных авансов по состоянию на 1 июля 2023 года помимо Минобразования и Минздрава лидируют Минстрой, Федеральное дорожное агентство и Минтранс.

Детализация по распорядителям 72%, или 10 трлн руб., авансов Минфином не приводится. В заключении Счетной палаты на исполнение закона о федеральном бюджете за 2020 год раскрывалось, что основной объем дебиторской задолженности по выданным авансам на конец 2020 года сложился у Минобороны (более 70% общего объема), ГК «Роскосмос» (более 6%), Минпромторга (более 6%).

Новая идеология

Переход на авансирование госрасходов можно назвать веянием нового времени: до пандемии правительство, напротив, избегало больших авансовых платежей, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Многие называют рост авансирования элементом мобилизационной экономики, и это действительно так. В данный момент в приоритете находится не соблюдение бюджетных процедур, а достигнутый эффект. Это новая идеология, которая крайне редко применялась ранее», — отметил эксперт.

В пример он привел финансирование олимпиады в Сочи, в рамках которого происходило отступление от закупочных процедур, для того чтобы «любой ценой» достигнуть результата в определенный срок.

Наращивание авансирования увеличивает риск того, что выделенные средства не будут использованы на предусмотренные цели, констатирует Климанов. Кроме того, деньги, направленные на авансы, как бы выводятся из оборота и уже не могут быть направлены на что-либо другое, рассуждает эксперт. Однако у авансирования есть и преимущества: оно снижает вероятность банкротства подрядчиков и увеличивает оборотные средства регионов, которые резко сократились вследствие перехода на механизм единого налогового счета. В составе федерального авансирования на 1 июля более 1 трлн руб. приходится на авансы другим бюджетам, в том числе бюджетам регионов.

Действительно, масштабное авансирование бюджетных расходов является не вполне типичной практикой, ее можно считать одной из антикризисных мер правительства, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. По мере нормализации экономической ситуации объем дебиторской задолженности будет сокращаться, прогнозирует он.

При этом эксперт не считает, что авансирование несет в себе коррупционные риски или риски финансовой стабильности.

«Авансовые платежи в основном реализуются в рамках крупных проектов в сфере обороны, инфраструктуры, бюджетное финансирование которых сопровождается большим количеством контрольных процедур. Поэтому опасений за бюджетные средства нет», — сказал Широв.