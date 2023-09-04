За чем следить инвестору на этой неделе

В понедельник, 4 сентября, Мосбиржа обнародует объемы торгов за август, сообщили «Известиям» в аналитическом управлении ФГ «Финам». Чем выше этот показатель, тем позитивнее это для акций компании.

Также в этот день дивиденды выплатит крупнейший производитель стальных труб в РФ — компания ТМК, отметил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Помимо того, в понедельник состоятся переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, которые также могут оказать макроэкономическое влияние на рынок.

5 сентября инвесторам стоит обратить внимание на котировки ВТБ после заседания наблюдательного совета банка, сообщили в «Финаме». На нем будет рассмотрен ряд важных кадровых вопросов, касающихся состава правления кредитной организации.

Помимо этого, во вторник Минфин может опубликовать отчет по нефтегазовым доходам в августе и определить параметры валютных операций по бюджетному правилу, рассказал финансист и экономист Константин Церазов. Данные помогут инвесторам оценить перспективы баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке.

В четверг Fix Price представит операционные и финансовые результаты за II квартал и первое полугодие 2023-го, отметил эксперт. По мнению аналитиков «Финама», позитивной динамики ожидать не стоит, однако неожиданным сюрпризом могли бы стать комментарии менеджмента относительно редомициляции — «переезда» компании из кипрской юрисдикции в российскую. Кроме того, 7 сентября состоится внеочередное общее собрание акционеров Мосбиржи.

8 сентября будут опубликованы данные по потребительской инфляции в РФ за август, добавил Константин Церазов. Они могут оказать влияние на финансовый рынок РФ, ведь в том числе на них будет ориентироваться Центробанк, принимая решение по ключевой ставке. Также в пятницу пройдут собрания акционеров сельскохозяйственной компании «Русагро» и группы «Позитив», однако события вряд ли окажут существенное влияние на котировки акций, отметили в «Финаме».

Участники рынка могут занять выжидательную позицию перед заседанием ЦБ 15 сентября, по итогам которого не исключено, что ставку снова поднимут, подчеркнул Константин Церазов. Из-за этого ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 94−98 рублей, евро — 103−107 рублей, а юань — 13,00−13,50 рубля.