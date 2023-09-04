Дорого к солнцу: стоимость зарубежных туров на зиму увеличится на 10−30%

Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10−30% по сравнению с прошлым годом. О намерении поднять цены уже в октябре-ноябре рассказали «Известиям» крупные туроператоры, информацию подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Речь идет о таких популярных направлениях в этот период, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п. Среди причин участники рынка называют рост курса валют, подорожание перевозок и проживания в гостиницах. Например, отели Таиланда уже оповестили туроператоров об индексации цен на 20%.

Драгоценная зима

Российские туроператоры поднимут в октябре и ноябре цены на зимние туры до 30% по сравнению с прошлым годом. Так, подорожают Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п. По данным РСТ, в среднем отдых зимой вырастет в цене на 15%, сообщили «Известиям» в организации.

— Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни — в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%, — сказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По данным туроператора «Интурист», туры в зимний период по популярным направлениям подорожают в среднем на 25−30%. Цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре — там начинается высокий сезон. А в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе — с октября. Ближайшие заезды на октябрь в ОАЭ, Египте, на Мальдивах и на Кубе уже выше на 30%, чем в сентябре.

Размещение в зимний сезон будет дороже на 20−25%, отметили в Tez Tour. Например, в ноябре туры на Мальдивах с прямым перелетом на 15−20% выше, чем в сентябре-октябре. Более доступные тарифы предлагаются со стыковками в Бахрейне, Абу-Даби, Маскате — они дешевле на 20−30%, чем перелеты прямыми рейсами. На Сейшелах на ряд отелей рост цен в октябре составит до 20%, также подорожает отдых в Египте и Таиланде, но насколько, туроператор не уточнил.

В среднем недельный отдых в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) обойдется от 235 тыс. рублей, в Египте — от 196 тыс. рублей, в ОАЭ — от 160 тыс. рублей, на Мальдивах — от 300 тыс. рублей. В зависимости от туроператора стоимость может быть выше или ниже.

Отельный фактор

Подорожание отдыха связано с ростом цен на проживание, поясняют туроператоры. Так, отели Таиланда, расположенные на популярном острове Пхукет, уже сообщили, что цены на отдых в этом сезоне будут на 25% выше, сказали в пресс-службе «Интуриста».

Средний чек отдыха зимой в Таиланде будет более чем на 10% выше летнего, сообщили «Известиям» в пресс-службе Fun&Sun.

— Таиланд после пандемийных ограничений пользуется большим спросом у туристов из России и Китая, которые больше других путешественников посещают эту страну. Популярные гостиницы при повышенном спросе поднимают цены на проживание. Сейчас из доступных к отдыху стран, куда россиянам можно осуществить удобный перелет, Таиланд — одно из основных направлений, — пояснил гендиректор агента по бронированию билетов VIP-Service Дмитрий Горин.

Еще один важный фактор, влияющий на ценообразование зарубежного отдыха, — это курс валют, добавил он. Сейчас курс высокий, оплата гостиниц происходит в валюте, поэтому цены на размещение дополнительно увеличиваются, уточняет Дмитрий Горин.

В пакетных турах на дальнемагистральные направления, такие как Таиланд, большую часть стоимости составляет перевозка, сказали в пресс-службе Fun&Sun. Она подорожала в два раза, добавили в «Интуристе».

Выбирают наше

Наибольшей популярностью у россиян зимой, по данным Fun&Sun, пользуется отдых в Турции — его выбрали 39% туристов, 25% проведут отпуск в ОАЭ, 12% путешественников отправятся в Таиланд, 8% и 7% — в Шри-Ланку и Египет соответственно.

По данным «Интуриста», востребованными зимой направлениями также становятся Сочи, Мальдивы и Куба. Спрос может скорректироваться в пользу горнолыжных курортов, на которые бронируют отдых в сезон.

— Сейчас люди только начинают покупать туры на зимний период. Но мы уже видим, что объем бронирования больше на 20%, чем годом ранее. При этом 99% заказов приходится на путешествия по России, из них 25% — горнолыжные курорты, еще 25% — отдых в Подмосковье. Лидеры по бронированию на зиму — Великий Устюг и Сочи, — говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Последние годы большая часть россиян отправляется в путешествие 2 или 3 января, а Новый год встречают дома, уточнил он.

— Спрос на наши курорты действительно растет. Зимой более 30% туристов выбирают горнолыжные туры, досуговые, лечебно-оздоровительные. Бронируют отдых от недели до 10−12 дней. Оздоровительные программы первым начал предлагать Краснодарский край, теперь такие туры представлены во многих регионах по всей России. Также пользуются спросом экскурсионно-познавательные поездки, актуальные для школьников. Мы видим, что зимой растет интерес к отдыху на море, где за последние несколько лет улучшилась инфраструктура и номерной фонд, — отметил Юрий Барзыкин.

Рост спроса на российские курорты этой зимой эксперт оценивает в 5−10%. В целом отдых в РФ может обойтись дешевле, чем за рубежом, — в пакете нет дорогой перевозки и платежей в валюте, добавил он.