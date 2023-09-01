Новый порядок расчета в оплате труда: что нужно знать россиянам
Как с 1 сентября изменится расчет отпускных и компенсации за неотгулянные дни.
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Как с 1 сентября изменится расчет отпускных и компенсации за неотгулянные дни.
С 1 сентября компаниям придется увеличить отпускные выплаты сотрудникам. Изменения связаны с поправками Минтруда в Трудовой кодекс. Новый порядок расчета отпускных становится выгоднее для работников: оплачиваемых дней отдыха может стать на один больше. Изменится и расчет компенсации за неотгулянные дни. Подробности — в материале «Известий».
Министерство труда с 1 сентября дополнит положения статей 120, 121 и 127 Трудового кодекса России, касающиеся расчета отпусков, стажа и компенсаций сотрудникам.
На данный момент подсчет выплат происходит по старым нормам, согласно НКТ СССР 30.04.1930 года. По этим правилам отпуска рассчитывали исходя из отработанных месяцев.
По мнению экспертов ведомства, устаревшие документы провоцируют споры, так как в ТК РФ прописаны не все нормы, существующие в наши дни.
При расчете положенных работнику дней отпуска может получиться не целое, а дробное число. На законодательном уровне порядок округления таких цифр не был прописан.
Согласно поправкам, округлять накопленные дни отпуска будут в пользу работника. То есть новый порядок будет выгоден для наемного персонала: у сотрудников будет право на дополнительный оплачиваемый выходной. Например, период в 2,35 дня по новым правилам необходимо округлить до трех полных календарных дней.
Расчет стажа для отпуска и больничного листа: новые правила.
В новой редакции статьи 121 Трудового кодекса России прописано откорректированное исчисление стажа, которое дает право на отпуск и компенсации неиспользованных дней.
Согласно правкам, стаж работы и расчет компенсации будут считать пропорционально отработанному времени. Причем если раньше речь шла о месяцах, то с сентября нужно будет учитывать дни и часы, которые фактически отработал сотрудник.
С 1 сентября 2023 года будут внесены изменения в статью 127 Трудового кодекса России. Законодатели установят особенности для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении или сокращении сотрудника.
Проблема заключается в том, что многие работодатели не применяют в работе нормы 1930 года. В итоге возникает большое количество споров с сотрудниками из-за невыплаченных компенсаций.
Изменения в статье 262 Трудового кодекса РФ будут давать право одному из родителей, опекуну или попечителю ребенка-инвалида взять 24 дополнительных оплачиваемых выходных в течение года. График предоставления подобного вида отпуска и сроки подачи заявления необходимо согласовывать с работодателем.
Эксперты системы «Главбух» разработали специальный калькулятор, который поможет рассчитать количество дней отпуска с учетом округления. Программу можно использовать как в расчете ежегодного отпуска, так и отпуска при увольнении сотрудника.
Калькулятор бесплатный и работает без дополнительной регистрации. Необходимо обозначить вид и период отпуска, расчетный период и период изменения оклада. Далее во вкладке «Сводная таблица» следует указать ежемесячные начисления.
Таким образом калькулятор рассчитает сумму отпускных и приблизительную сумму НДФЛ. Для точного расчета НДФЛ потребуется информация о вычетах и начислениях. Помимо калькулятора отпускных существуют программы, которые помогают рассчитать компенсации за неиспользованный отпуск, больничный, пени, НДС и страховые взносы ИП.
Продолжительность расчетного периода определяют по времени работы сотрудника.
Для сотрудников, отработавших больше года, расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску. Месяцем при этом считают период с 1-го по 30-е (31-е) число включительно. Отпускные начисляют по среднему заработку за это время.
Кроме того, в расчетный период не включают время, когда сотрудник был на больничном, а также оплачиваемые выходные, отпуск и другие случаи освобождения от работы с сохранением зарплаты.
Согласно статье 136 Трудового кодекса России, средства сотруднику начисляются минимум за три рабочих дня до отпуска. При начислении с отпускных удерживается НДФЛ: 13% для резидентов, 30% — для нерезидентов. С 2023 года деньги перечисляются на единый налоговый счет.
Отпускные облагаются страховыми взносами, поскольку это часть заработка. Единый тариф для уплаты взносов в СФР действует с начала 2023 года. Несвоевременная оплата отпускных может грозить крупным штрафом для организации.