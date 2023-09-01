Халялить и лелеять: в РФ стартует эксперимент по исламскому банкингу

С 1 сентября в России стартует эксперимент по внедрению исламского банкинга. Месяц назад такой закон приняла Госдума. В пилоте примут участие четыре региона: Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Партнерское финансирование должно быть основано на религиозных правилах шариата: они запрещают начисление процентов, а также ограничивают инвестиции, например, в производство алкоголя или свинины. Чем сукук отличатся от мударабы, а мурабаха от иджары и будет ли спрос на исламский банкинг — в материале «Известий».

Принципы шариата

Закон, регулирующий проведение пилота по запуску исламского банкинга в России, был принят 19 июля 2023 года. В силу он вступает 1 сентября: с этого момента законодательно разрешено проводить сделки так называемого партнерского финансирования. Эксперимент пройдет в четырех регионах: Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. По его результатам планируется решить, распространять ли регулирование партнерского финансирования на другие регионы России.

Исламский банкинг работает по принципам шариата: в соответствии с ними процентные доходы запрещены в любых сделках.

При этом допускается, например, вознаграждение, сумма которого может меняться в зависимости от результатов совершения каких-либо операций, пояснила «Известиям» директор департамента по работе с финансовыми институтами и международному финансированию Совкомбанка Мария Мишакова. Еще одно важное условие — риски должны касаться всех сторон финансовых отношений.

Большинству продуктов традиционного банкинга в исламском финансировании есть аналог, пояснила Мария Мишакова. Например, сукук — специальный финансовый сертификат, имеющий определенные черты и акций, и облигаций.

Как акции он дает держателю право на участие в прибыли в финансируемом бизнесе, но без права голоса, а как облигация имеет номинал и срок. Мария Мишакова директор департамента по работе с финансовыми институтами и международному финансированию Совкомбанка

По ее словам, средства, привлеченные путем выпуска сукука, должны применяться к инвестициям в заранее обозначенные активы или на проведение конкретной деятельности. Кроме того, их нельзя вкладывать в харамные (запрещенные) сферы: производство алкоголя, табака, оружия, свинины, работу игорного бизнеса и подобные направления, противоречащие исламским ценностям.

— Сукук хорошо подходит инвесторам, для которых важна социальная направленность, так как есть уверенность, что средства будут использоваться для определенной цели, проекта, имеющего пользу для общества, — поясняет Мария Мишакова.

Помимо этого, популярными видами продуктов исламского финансирования может быть мурабаха, писали ранее «Известия». Это что-то среднее между займом и лизингом: кредитор покупает недвижимость, а после продает ее с наценкой. Другие продукты: иджара (аренда с последующим выкупом), бей-би-силаа (рассрочка), мушараха (несколько инвесторов передают финансы банку, который вкладывает их в проект за долю в прибыли) и мудараба (аналог депозита: владелец капитала доверяет деньги партнеру, который их инвестирует).

Спрос будет

В «Сбере» заявили «Известиям», что планируют участвовать в эксперименте, такие финпродукты будут представлены в пилотных территориях в флагманских офисах и дочерних организациях банка. Совкомбанк также изучает возможности, которые предлагает закон в части инвестиционных продуктов, и прорабатывает варианты оказания таких услуг. Другие крупные игроки не ответили на запрос «Известий».

В Сбербанке добавили, что уже предлагают клиентам текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, торговое финансирование, стратегию доверительного управления «Халяльные инвестиции» и аналогичный биржевой ПИФ.

— Инициатива станет хорошим импульсом для выхода в новые сегменты рынка, создания деловой среды, а также для выстраивания стратегических отношений с местными духовными управлениями и образовательными организациями, заинтересованными в развитии партнерского финансирования в стране, — считают в Сбербанке.

«Известия» направили запрос в ЦБ.

Технически многие банки в регионах уже были готовы к внедрению исламского банкинга, считают аналитики Freedom Finance Global.

В Татарстане еще несколько лет назад начали предоставлять в качестве эксперимента исламские ипотечные кредиты, но только в отдельных городах республики. аналитики Freedom Finance Global.

По их мнению, интерес к таким продуктам гарантирован. В частности, после отмены ипотеки с господдержкой исламская ипотека в этих регионах будет пользоваться ажиотажным спросом, считают в Freedom Finance Global.

По мнению экспертов, пилот по внедрению в России исламского банкинга также может мотивировать кредитные организации из исламских стран открывать филиалы в России.

После расширения БРИКС, в которое войдут быстроразвивающиеся исламские страны, например Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, можно ожидать открытия в России дочерних компаний банков из этих государств или даже филиалов, если это позволит российское законодательство. аналитики Freedom Finance Global

В стране, где около 15% населения имеет отношение к исламу, такие финансы рано или поздно состоятся, заявлял в интервью «Известиям» гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его ожиданиям, для развития продукта нужно время: в ближайшие три года пройдут лишь штучные действия в рамках исламского банкинга.