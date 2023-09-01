Экономист спрогнозировал укрепление ОПЕК+ на фоне расширения БРИКС

«Расширение БРИКС усилит членов БРИКС и даст им больший вес в переговорах на международных форумах», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил экономист, на фоне расширения БРИКС произойдет укрепление ОПЕК+.

Также Сакс указал, что в связи с энергетическим переходом к безуглеродной энергетике страны БРИКС будут играть лидирующую роль в глобальном производстве и торговле стратегическими минеральными ресурсами.

Ранее в этот день Сакс выразил мнение, что расширение БРИКС окажет огромное влияние на западные санкции, которые в целом нарушают международное право, так как подобные меры должны вводиться в соответствии с решением ООН.

Накануне член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что развитие торговли между странами БРИКС с отказом от американского доллара окажет разрушающее воздействие на США и сломит страну.

В тот же день партнер Capital Lab Евгений Шатов сказал в беседе с «Известиями», что расширение состава БРИКС позволит налаживать РФ торгово-экономические партнерства с новыми странами-участницами.

24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите БРИКС, прошедшем с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что с 1 января 2024 года полноценными участниками объединения станут еще шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В свою очередь, Лавров заявил, что название объединения не изменится после вступления в него новых стран.