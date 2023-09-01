ЦБ раскритиковал нестабильную выплату дивидендов российскими компаниями

Текущая дивидендная политика российских компаний является нестабильной и «невозможной в нормальных условиях», сказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на конференции, посвященной десятилетию создания мегарегулятора на базе ЦБ, которая проходит в Центре событий РБК. Он полагает, что если подход к дивидендам не поменяется, то эмитентам нет смысла выходить с размещениями на рынок.

«Мы видим совершенно нестабильную дивидендную политику, иногда в нормальной ситуации, я бы сказал, невозможную дивидендную политику. И в связи с этим встает вопрос: зачем при таком отношении к размещению вообще размещаться? Зачем привлекать? Если ты так думаешь об этом, то зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?» — отметил Чистюхин.

Вторая проблема эмитентов, на которую обратил внимание зампред ЦБ, — раскрытие информации.

«Мы существенным образом закрыли информацию, да, к этому были серьезные основания, но то, что мы видим сейчас, — эта ситуация комфортна мажоритариям зачастую, комфортна менеджменту компании. Нужно делать все для того, чтобы отделять зерна от плевел, и действительно оставлять закрытой только то, что максимально чувствительно к санкционному давлению, а все остальное в пользу инвесторов раскрывать. Может быть, даже принимая какие-то риски на себя», — считает Чистюхин.

Инвестору нужно понимание, что из себя представляет компания, и ему нужны какие-то дивиденды, подчеркнул первый зампред Банка России.

«Мне кажется, у нас в последнее время и с первым и со вторым глубочайший провал», — констатировал он. По его мнению, задача государства заключается в том, что преломить эту тенденцию. «Чтобы было вложено в головы крупных корпораций, средних компаний, что с одной стороны привлекать средства с рынка достаточно привлекательно, это можно делать технически, ничего сложного в этом нет. И второе — что если ты разместил какие-то бумаги […], если ты взял какие-то средства, ты должен обеспечить своим инвесторам какие-то права. Это в первую очередь права на раскрытие информации, понимание, что с компанией будет происходить, и права на выплату дивидендов», — подчеркнул Чистюхин.

В прошлом году ряд крупнейших российских компаний, которые много лет придерживались дивидендной политики, отказались от распределения прибыли между акционерами.

Например, такое решение принял «Газпром», что стало неожиданностью для инвесторов. Одновременно некоторые компании получили от властей прямые рекомендации не выплачивать дивиденды (например, Сбербанк и ВТБ).

Ранее на проблемы с раскрытием информации неоднократно обращали внимание представители Мосбиржи, где размещают свои ценные бумаги российские компании. Глава наблюдательного совета площадки Сергей Швецов призывал эмитентов ценных бумаг внятно аргументировать нераскрытие информации. А управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков соглашался с тем, что раскрытие информации одним категориям участникам (рейтинговым агентствам) и закрытие ее от других (частных инвесторов), создает риски «запредельной» инсайдерской торговли.

Решение о предоставлении эмитентам права временно не раскрывать информацию было принято в марте 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине и введения санкций в отношении участников российского финансового рынка. С 1 июля 2023 года требования к раскрытию пересмотрели. Право не раскрывать информацию получили компании, попавшие под санкции, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации оборонно-промышленного комплекса, а также компании, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму, Севастополе и новых регионах. Также всем компаниям разрешили не раскрывать информацию, которая, по их мнению, может привести к введению санкций.