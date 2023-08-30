Новые штрафы и налоговые изменения в России с 1 сентября 2023 года

Штрафы для автомобилистов с 1 сентября 2023 года

С сентября автомобилистам следует уделять больше внимания состоянию своей машины, так как перечень неисправностей, за которые могут оштрафовать, значительно расширится.

Так, санкциям подвергнутся водители, которые используют летом зимнюю шипованную резину. По новым правилам, таким видом шин нельзя пользоваться с июня по август. Также запрещено использовать летнюю резину зимой и ездить с изношенными покрышками. Штраф за такие нарушения составит 500 рублей. Исключение — зимняя нешипованная резина «липучка». На ней можно ездить круглый год, не боясь штрафов.

Также вводится запрет на использование в фарах источников света, которые не соответствуют требованиям, указанным в эксплуатационной документации. За это водителя также оштрафуют на 500 рублей.

Основанием для штрафа могут стать подтекание тормозной жидкости, перегибы, трещины, надрывы тормозных трубок и шлангов, неработающий стояночный тормоз, а также неисправность антиблокировочной системы тормозов. Последняя определяется инспектором по индикатору на приборной панели.

Помимо этого, вводится запрет на установку предметов, которые могут ограничить обзор водителю, например, планшетов и габаритных видеорегистраторов. При этом зеркала заднего вида, стеклоочистители, радиоантенны и нити электрообогрева, встроенные в стекло, к таким предметам не относятся.

Штрафы для пивоваров с 1 сентября 2023 года

В сентябре начнут применять новые штрафы за нарушения при производстве и обороте пива, сидра, медовухи, пуаре и других пивных напитков. Например, за отсутствие декларации об объемах производства на организацию будут наложены санкции в размере 100−150 тыс. рублей. Также возможна конфискация продукции, сырья, транспортных средств и другого имущества.

В случае грубого нарушения штраф для компании составит 150−200 тыс. рублей. Вместо него может быть назначена приостановка деятельности до 30 суток с конфискацией готовой продукции, сырья и другого имущества, использованного при производстве, или без нее. К грубым нарушениям относятся.

— добавление в продукцию этилового спирта;

— производство и оборот пива и пивных напитков без использования средств измерения объема готовой продукции и автоматической фиксации данных об объеме производства;

— наличие на складах и в производственных помещениях основного технологического оборудования для производства пива, не принадлежащего производителю.

Кроме того, 1 сентября 2023 года будет создан специальный реестр пивоваров. Без включения в него производить слабоалкогольные напитки нельзя. Для должностных лиц штраф за такое нарушение составит 35−50 тыс. рублей. Организации будут оштрафованы на 200−300 тыс. рублей, либо их деятельность приостановят на 60 суток. При этом возможна конфискация имущества.

Штрафы за рекламу в интернете с 1 сентября 2023 года

Еще в 2022 году были введены требования об обязательной маркировке онлайн-рекламы: у нее должна быть соответствующая пометка, а информация о таком материале передается рекламодателем или распространителем рекламы в Роскомнадзор через оператора рекламных данных (ОРД).

Раньше денежных санкций за нарушение этих требований не было. Теперь непредоставление информации Роскомнадзору, а также нарушение сроков ее предоставления караются штрафом в размере 10−30 тыс. рублей для физических лиц, 30−100 тыс. рублей для должностных лиц и 200−500 тыс. рублей для организаций. Аналогичным образом карается предоставление недостоверной, неполной или устаревшей информации.

Наказание за распространение рекламы без маркировки или нарушение правил ее размещения составит 30−100 тыс. рублей для физических лиц, 100−200 тыс. рублей для должностных лиц, предпринимателей и малых предприятий и 200−500 тыс. рублей для организаций.

Свою часть ответственности несут и ОРД. За нарушение требований о маркировке и идентификаторе рекламы, а также несоблюдение порядка взаимодействия с Роскомнадзором должностным лицам грозит штраф на сумму 100−200 тыс. рублей, а организациям — 300−700 тыс. рублей.

Штрафы для владельцев соцсетей с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября также вводятся административные наказания для владельцев социальных сетей, которые не исполняют обязанности по контролю за размещенной на их платформе информацией.

Для тех, кто не ведет мониторинг соцсети и не применяет меры по ограничению доступа к информации, которая нарушает действующее законодательство, предусмотрен штраф в размере 4 млн рублей. Если нарушение будет выявлено повторно, денежная санкция может вырасти до 8 млн рублей.

Владельцы соцсетей обязаны ежегодно размещать отчеты о своей работе. Отсутствие отчетов о рассмотрении обращений, касающихся распространения информации, нарушающей закон, а также о результатах мониторинга социальной сети карается штрафом до 1 млн рублей.

На такую же сумму будут оштрафованы владельцы соцсетей, которые не разместили правила пользования своей платформой и не сообщили пользователям об изменении в этих правилах. Штраф в 1 млн рублей положен и за отсутствие информации о владельце соцсети или неполный набор сведений о нем.

Кроме того, штрафы в 4−6 млн рублей предусмотрены для владельцев соцсетей, которые не удалили информацию, похожую на ту, которая была удалена ранее по предписанию контролирующего органа.

Изменения в налоговом законодательстве с 1 сентября 2023 года

Также с 1 сентября вступают в силу изменения в налоговом законодательстве.

Так, увеличилась стоимость рекламы, которая не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). Раньше от налога освобождались рекламные товары, работы и услуги, расходы на приобретение и создание единицы которых не превышало 100 рублей. Теперь этот лимит увеличен до 300 рублей.

Также в сентябре начнут штрафовать за нарушение запрета об отчуждении имущества без согласия налоговой инспекции. Если налогоплательщик продал имущество, которое ему запретили продавать, его оштрафуют на 30 тыс. рублей.

С 1 сентября вступает в силу закон, регулирующий размер компенсации для удаленных сотрудников за использование личного или арендованного оборудования и программного обеспечения для работы. До этого величина компенсации устанавливалась работодателем. Теперь она составит 35 рублей в день или сумму документально подтвержденных расходов работника. Если выплата окажется больше установленного лимита, работодатель будет обязан уплатить с суммы превышения налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы.

Помимо этого, с 1 сентября организации и индивидуальные предприниматели (ИП), которые подключили своих сотрудников к электронному документообороту, должны перейти на использование машиночитаемых доверенностей (МЧД). Это электронная форма бумажной доверенности, которая утверждается квалифицированной электронной подписью.

Раньше работникам разрешалось ставить на электронных документах подпись самой компании, в которой содержалось ФИО сотрудника. По новым правилам сотрудник может использовать только личную электронную подпись, для получения которой требуется оформить МЧД.

Кроме того, с 31 августа разрешается изменять первоначальную стоимость нематериальных активов (НМА), если произошло дооборудование, реконструкция, модернизация, частичная ликвидация объекта и другие схожие ситуации.