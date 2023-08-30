Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение

Курс доллара расчетами «завтра» 10.23 мск растет на 57 копеек, до 96,02 рубля, юаня — на 6 копеек, до 13,15 рубля, евро — на 62 копейки, до 104,25 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,46%, до 85,3 доллара за баррель.

Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции» полагает, что ослабление рубля в утренние часы торгов в большей степени связано с внешнеполитическими причинами.

«Американская валюта в течение дня может продолжить предпринимать попытки закрепиться выше 96 рублей. Мы опасаемся снижения активности экспортеров, поэтому несколько смещаем на сегодня диапазон вероятных колебаний доллара вверх, до 94,5−97 рублей», — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. При этом он отмечает, что потенциал дальнейшего ослабления рубля все еще представляется ограниченным.