11:17 (мск), источник: © РИА Новости

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться к основным торгуемым валютам в течение утра среды: доллар торгуется дороже 96 рублей, а евро пытается закрепиться выше отметки в 104 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Источник: Reuters

Курс доллара расчетами «завтра» 10.23 мск растет на 57 копеек, до 96,02 рубля, юаня — на 6 копеек, до 13,15 рубля, евро — на 62 копейки, до 104,25 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,46%, до 85,3 доллара за баррель.

Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции» полагает, что ослабление рубля в утренние часы торгов в большей степени связано с внешнеполитическими причинами.

«Американская валюта в течение дня может продолжить предпринимать попытки закрепиться выше 96 рублей. Мы опасаемся снижения активности экспортеров, поэтому несколько смещаем на сегодня диапазон вероятных колебаний доллара вверх, до 94,5−97 рублей», — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. При этом он отмечает, что потенциал дальнейшего ослабления рубля все еще представляется ограниченным.

«Поскольку ключевых фундаментальных факторов для разворота рубля нет, а налоговый период завершен, то ожидаю умеренного роста доллара до 97,5 рубля к 5 сентября», — оценивает Владислав Антонов из Bit River.

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