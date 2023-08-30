Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.32 мск рос на 64 копейки, до 96,09 рубля, евро — на 1,34 рубля, до 104,97 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,16 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 105,04 рубля — впервые с 16 августа.