Зачем россиянам СБП для ценных бумаг
Национальный расчетный депозитарий (НРД) объявил о создании сервиса по быстрым переводам ценных бумаг уже в конце года. Новый продукт можно сравнить с Системой быстрых платежей, запущенной несколько лет назад ЦБ.
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Национальный расчетный депозитарий (НРД) объявил о создании сервиса по быстрым переводам ценных бумаг уже в конце года. Новый продукт можно сравнить с Системой быстрых платежей, запущенной несколько лет назад ЦБ.