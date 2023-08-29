18:56 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Зачем россиянам СБП для ценных бумаг

Национальный расчетный депозитарий (НРД) объявил о создании сервиса по быстрым переводам ценных бумаг уже в конце года. Новый продукт можно сравнить с Системой быстрых платежей, запущенной несколько лет назад ЦБ.

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Справка
Зачем россиянам СБП для ценных бумагНовый продукт можно сравнить с Системой быстрых платежей, запущенной несколько лет назад ЦБ.
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