Производители шаурмы заявили об увеличении цен на 10−15%

Как утверждают представители бизнеса, главной причиной стало подорожание курицы.

«В марте мы брали курицу за 220 рублей за килограмм, в мае — за 280 рублей, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание. Если классическая шаурма стоила у нас 190 рублей, то теперь будет стоить 210 рублей», — пояснила основательница сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова «Известиям».

В «Мосшаурме» также допустили рост стоимости на 10−15%.

«Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса. Подорожание может составить на 10−15% и даже больше», — сказали в компании.

При этом в Минсельхозе «Известиям» сообщили, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Кроме того, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции, пояснили в пресс-службе министерства.

По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%, а в течение только одного июля — на 6,99% (до 197,85 рубля за килограмм). Окорочка подорожали на 4,7% с начала года и на 2,4% за июль (до 227,8 рубля).