За чем следить инвестору на этой неделе

Наступившая неделя обещает быть богатой на корпоративные события — сразу несколько компаний поделятся отчетностью за II квартал 2023 года, сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

В понедельник, 28 августа, лесопромышленный холдинг «Сегежа» опубликует операционные и финансовые результаты за II квартал 2023 года, сообщил инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Роман Ватутин. В этот же день выйдет отчетность арендатора электросамокатов Whoosh за первое полугодие. В случае если результаты компаний окажутся положительными, их акции могут вырасти.

Помимо того, с понедельника СПБ Биржа продлит торги акциями Гонконгской биржи до 00:00 мск вместо 18:00. Решение об увеличении времени проведения торговой сессии было принято в связи с повышением спроса на такие акции и ETF, а также в ответ на запросы от участников торгов и инвесторов, сообщали ранее в СПБ Бирже.

29 августа отчеты за II квартал 2023 года представят «Аэрофлот», инвестиционная компания АФК «Система», а также холдинг TCS Group, которому принадлежит 100% акций «Тинькофф». Также результатами за полгода поделятся грузовая ж/д группа «Глобалтранс» и застройщик «Самолет», акции которого при консервативном сценарии могут вырасти на 10% и достигнуть 4200 рублей, отметил Роман Ватутин.

В четверг состоится внеочередное общее собрание акционеров медицинских компаний «Мать и дитя» и United Medical Group, сообщили в «Открытие Инвестиции». В обоих случаях на повестке дня будет стоять вопрос о редомициляции — перерегистрации в новой юрисдикции. Позитивное решение станет сильным драйвером для роста стоимости их акций.

Помимо того, отчетами на этой неделе могут поделиться сеть розничных магазинов «Магнит», застройщик группа ПИК и нефтяная компания «Лукойл», хотя раскрытие отчетности и не анонсировалось, предупредил Роман Ватутин.

В последнюю неделю августа не планируется выплат дивидендов держателям акций российских компаний, добавил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Курс рубля к доллару немного ослабнет и составит около 94,47, прогнозирует старший инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Евро будет торговаться на уровне 102,13. Индекс Мосбиржи может немного скорректироваться — до уровня 3129 пунктов, считает эксперт.