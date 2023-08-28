Окно вложений: спрос на банковские вклады в августе вырос в разы

Спрос на сберегательные продукты в российских банках подскочил в 2−5 раз, узнали «Известия». Это связано с резким повышением доходности депозитов до 11−13% после внепланового подъема ключевой ставки. В основном россияне кладут деньги на три месяца: такие предложения наиболее привлекательные. Продолжат ли дорожать вклады и как наиболее эффективно распорядиться своими сбережениями — в материале «Известий».

Сберечь и приумножить

Вслед за внеплановым повышением ключевой ставки ЦБ 15 августа с 8,5 до 12% банки стали увеличивать доходность депозитов. Проценты по вкладам выросли до 11−13% в крупнейших кредитных организациях, что привлекло новых клиентов.

За первые восемь дней после повышения ставок в ВТБ (с 17 августа) клиентами открыто 149,7 тыс. депозитов, что 2,6 раза превышает показатель за предшествующий аналогичный период, рассказали «Известиям» в банке. Общий объем размещенных средств составил более 812 млрд рублей.

По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Натальи Тучковой, обновленные условия обеспечили значительный дополнительный приток вкладчиков.

Граждане стремятся зафиксировать высокий процент, в том числе на длительный срок, чтобы защитить свои средства от инфляции и обеспечить сберегательную «подушку» в новых реалиях. Этот тренд будет продолжен, уверена она.

— В течение всего года мы видели стабильный спрос на рублевые сбережения со стороны как действующих, так и новых клиентов. Единственное отличие — до повышения ключевой ставки предпочтение отдавалось накопительным счетам с гибкими возможностями, после отмечаем явное желание граждан зафиксировать процентный доход. Это выражается в значительном — почти в 4 раза — росте количества открытых вкладов в августе по сравнению с июлем, — поделился директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса Росбанка Петр Филиппов.

Спрос на депозиты в рублях вырос в 2,5 раза по сравнению с началом месяца, отметил зампредседателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. По его словам, с 16 августа, момента повышения ставок, по 23-е оформлено более 7 тыс. таких продуктов на 7,1 млрд рублей.

Приток средств клиентов во вклады вырос более чем в пять раз, отметили в Почта Банке, не уточнив количество и объемы.

В Абсолют Банке рассказали, что объем и количество открытых депозитов за 22—23 августа превышает в несколько раз аналогичные показатели за 16−17-е числа. Это вполне логичная реакция: клиенты понимали, что доходность по продуктам вырастет после изменения ключевой ставки и ждали корректировки, пояснили в кредитной организации.

— Мы отмечаем двукратный рост количества открытых вкладов после повышения с 21 августа ставок по краткосрочным вкладам на 1,5−2 п.п. по отношению к среднему значению предыдущих дней августа. Портфель розничных депозитов (без учета private) с начала недели увеличился на 1%, — отметили в «Открытии».

Кратный рост спроса на рублевые вклады зафиксировали и в крымском РНКБ. В банке сообщили, что скорректировали ставки с 22 августа. За первые четыре дня после запуска новых условий клиенты открыли около 11 тыс. депозитов против обычных 600 ежедневно. В результате объем портфеля рублевых вкладов вырос на 1,1 млрд, достигнув 83,3 млрд рублей.

За период с 16 по 22 августа клиенты открыли более 60 тыс. вкладов на общую сумму свыше 65 млрд рублей, добавили в РСХБ. Там не пояснили, как изменился спрос и как эти показатели отличаются от тех, что были неделей ранее.

При этом в большинстве банков сообщили, что россияне открывают вклады на три-шесть месяцев. Средний чек одного депозита достигает 500 тыс. — 1 млн рублей, уточнили в кредитных организациях. Средняя сумма оформленного продукта увеличилась на 45%, поделились в Почта Банке. В «Абсолюте» зафиксировали рост этого показателя почти на треть — с 760 тыс. до 1 млн рублей.

Интерес к депозитам со стороны клиентов стабилен, без резких всплесков, сказали в «Русском стандарте».

Извлечь выгоду

Для розничных вкладчиков с ростом ставок появилась возможность разместить свободные денежные средства с двузначной доходностью, отметил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Он допустил дальнейший рост интереса населения к депозитам осенью. Однако это во многом будет зависеть от динамики ключевой ставки, уровня инфляции и макроусловий в целом.

Свет на возможность дальнейшего повышения ключевой могут пролить сигналы ЦБ накануне сентябрьского заседания, уверен эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Однако, по его мнению, маловероятно, что регулятор пойдет на существенное повышение, поскольку такой шаг может отрицательно повлиять на экономику и усугубить существующие проблемы с долгами.

Чтобы извлечь максимум выгоды в условиях повышенных процентных ставок, гражданам следует придерживаться трехуровневого подхода, считает эксперт. На первом уровне — депозиты, но при их выборе важно избегать плавающих ставок. Эта мера предосторожности защитит от потенциального снижения доходности по вкладам в будущем, уточнил он.

На втором уровне стоит вложиться в покупку облигаций, так как, согласно экономическим принципам, когда процентные ставки снижаются, цены на них растут, пояснил Эван Голованов. Он добавил: на третьем уровне не следует упускать из виду и валюты. Охлаждение экономики имеет тенденцию укреплять силу рубля, что впоследствии открывает выгодные точки входа для валютных инструментов.

Объем средств на руках населения достаточно велик, но у банков могут возникнуть проблемы с выдачей привлеченных средств в виде кредитов из-за высоких процентов, отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, надо учитывать, что основной рост ставок приходится на короткие депозиты. Это может говорить о том, что они самые выгодные, то есть кредитные организации не ожидают, что жесткая денежно-кредитная политика будет продолжаться долго, констатировал он.

По актуальным данным ЦБ, по состоянию на 1 августа объем вложений физлиц достиг 39,9 трлн рублей против 39,3 трлн в начале июля. «Известия» направили запрос в регулятор.