Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с «Фукусимы»

В минувший четверг начался сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС «Фукусима-1», а затем прошла очистку.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности.

Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Газета China Daily писала, что в Китае наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды, и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.

«МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) Пограничный. Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара», — рассказали РИА Новости в пресс-службе таможни.