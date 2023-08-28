08:46 (мск), источник: © РИА Новости

Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с «Фукусимы»

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Граждане Китая стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как начался сброс радиоактивной воды со станции «Фукусима-1» в Японии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни.

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Источник: РИА "Новости"

В минувший четверг начался сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС «Фукусима-1», а затем прошла очистку.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности.

Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Газета China Daily писала, что в Китае наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды, и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.

«МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) Пограничный. Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара», — рассказали РИА Новости в пресс-службе таможни.

На других пунктах пропуска, кроме Пограничного, «увеличения не наблюдают». Таможенники не видят большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья, подчеркнули в пресс-службе.

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