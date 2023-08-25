Сплошная жесть: американцы лишатся любимых консервов из-за политики Байдена

Администрация Байдена вводит новые пошлины на луженую сталь, импортируемую из Китая, Германии и Канады. На китайский товар пошлины будут самыми высокими —122,52% от стоимости импорта. В Ассоциации потребительских брендов США уже предупредили, что решение обернется резким подорожанием консервированной продукции — цены на нее взлетят на 30%. Чем американцам не угодила импортная белая жесть, выясняли «Известия».

Только не китайское

Как заявило министерство торговли США, планируется ввод в действие предварительных антидемпинговых пошлин на импорт луженой стали из Канады, Германии и Китая. Поставки жести из первых двух стран обложат пошлинами 5,29% и 7,02% соответственно. Меры затронут ведущих поставщиков — немецкую Thyssenkrupp и канадскую ArcelorMittal DOFASCO.

Самый высокий тариф в 122,5% будет применяться к жести, импортируемой из Китая, в частности покупаемой у крупнейшего производителя в стране Baoshan Iron and Steel.

Пошлины ввели, рассмотрев петицию Объединенного профсоюза сталелитейщиков и компании Cleveland-Cliffs, которой принадлежит один из немногих оставшихся заводов по производству белой жести в США.

Компании просили ввести более высокие антидемпинговые ограничения для целого ряда стран: в размере 79,6% на импорт из Канады, 70,2% — на импорт из Германии, 111,92% — на Великобританию, до 110,5% — на импорт из Южной Кореи, до 296% — на импорт из Нидерландов, до 60% — из Тайваня и до 97,2% — из Турции.

Однако остальных стран, откуда США импортируют жесть для производства консервных банок, меры не коснулись. Как пояснили в американском минторге, на пять стран, избежавших пошлин, приходится около половины импорта стали для жестяных заводов США, тогда как на Китай — около 14%, а на Канаду и Германию — около 30%. За исключением продукции из КНР, щадящими оказались и ставки.

— Учитывая, что пошлины были введены для производителей, на которых приходится менее половины импорта в страну, а для канадских и немецких компаний их уровень заметно меньше изначально запрашиваемого со стороны Cleveland-Cliffs, эффект от подобных мер, вероятно, будет более мягким, — отмечает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

Еще не всё

Однако, как отмечают аналитики, это еще не финал. Нынешние тарифы — предварительные. Ситуацию изучит Комиссия по международной торговле США.

— Лишь спустя 4−6 месяцев будет принято окончательное решение, с учетом того, был ли нанесен вред американским производителям от импортных поставок по заниженным ценам. Если это будет доказано, то антидемпинговые тарифы станут еще одним шагом по поддержке американских производителей в торговом противостоянии китайской продукции в отдельно взятой отрасли, — указывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Как пояснили в минторге США, подобные меры необходимы, так как производители Китая, Германии и Канады экспортируют сталь по низким ценам, мешая американским компаниям продавать свою более дорогую продукцию.

Однако в США производят менее половины белой жести, необходимой для внутреннего рынка. Теперь, как предупредили Ассоциация потребительских брендов, куда входят такие компании, как Campbell’s Soup и Fresh Del Monte Produce, и Ассоциация производителей консервных банок, все консервированные продукты резко подорожают, цены на популярные консервы и детское питание могут взлететь на 30%.

«Любые пошлины на импортную жесть, недостаточное количество которой производится в США, приведут к повышению цен на одни из самых базовых и доступных большинству продуктов питания», — предупреждали в Campbell’s Soup.

Обратный эффект

Оценку влияния этих мер на рынок потребительские группы провели еще в мае — тогда местные производители предлагали ввести 300-процентные пошлины на луженую сталь.

«Жесть используется в сотнях видов консервов — от супа до крема для бритья. Введение требуемых тарифов повысит производственные затраты для производителей консервных банок в США и спровоцирует скачок розничных цен. Cleveland-Cliffs нарушает законы о торговле и пытается искусственно завышать цены, чтобы увеличить свою прибыль за счет покупателей», — заявил Дэвид Чаверн, президент и генеральный директор Ассоциации потребительских брендов.

«Производство жестяных банок — важная отрасль, обеспечивающая продуктами питания каждую кухню в Америке. Если будет введен этот налог на банки, ущерб в первую очередь понесут потребители, особенно те, кто полагается на недорогие и доступные консервы», — предупреждал Роберт Бадуэй, президент отраслевой ассоциации производителей консервных банок.

Тогда же выяснилось, что предлагаемые меры, наоборот, приведут к увеличению импорта пустых банок и готовых пищевых продуктов, что увеличит зависимость США от Китая, Мексики и других стран. Так, например, с 2021 по 2022 год импорт готовых консервов из Китая вырос почти на 20%.

Таким образом, очередная мера, задуманная как инструмент для защиты американских производителей, будет иметь прямо противоположный эффект. Производители банок попросту лишатся доступа к определенным сортам стали, которые не производятся в США. А потребителям, столкнувшимся с разгоном инфляции и ростом цен на продукты, приготовили очередной сюрприз.