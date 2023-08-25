Минфин сохранит ставку по льготной ипотеке на уровне 8% при росте ключевой

«Сейчас не планируется повышение ставок по льготным ипотечным программам», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Исходя из того, что рыночные ставки выросли в среднем на 4%, увеличение затрат на субсидирование льготных программ составит примерно 72 млрд рублей, оценил для «Известий» гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5−1% в 2024 году, чтобы не слишком перегревать цены на первичном рынке жилья, однако более вероятен вариант полной отмены предложений с господдержкой, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, на это указывает само заявление Минфина — если при ужесточении политики ЦБ условия по кредитам с господдержкой не меняются, это может сигнализировать о планах властей свернуть программу в течение нынешнего и следующего годов.

15 августа Центробанк РФ внепланово увеличил ключевую ставку с 8,5 до 12%. В последний раз резко ее поднимали только 28 февраля 2022 года — с 9,5 до 20%. Тогда за этим последовало ужесточение условий по льготной ипотеке с 7% до 12%.