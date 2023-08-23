Не дадут спуска: снизит ли ЦБ ключевую ставку в 2023 году

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске выразил сомнения, что ЦБ снизит ключевую ставку до конца текущего года. Впрочем, и повышать ее, по мнению бизнесмена, регулятор вряд ли собирается. Напомним, 15 августа Банк России резко повысил ставку на 3,5 п.п., до 12%. Решение регулятора обусловлено попыткой снизить риски для ценовой стабильности. Главная цель — достичь годовой инфляции в 4% уже в 2024 году. Как будет меняться ключевая ставка в ближайшее время и как это скажется на экономике — рассуждают эксперты, опрошенные «Известиями».

Отложенный результат

Через несколько часов после обнародования решения о повышении ключевой ставки на 350 б. п. 15 августа ЦБ уточнил, что «допускает возможность ужесточения ДКП при усилении проинфляционных рисков», напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Пока мы не ожидаем дальнейшего повышения ключевой ставки. Сохранение на уровне 12% до конца года рассматриваем скорее как жесткий сценарий. Относительно мягкий — постепенное снижение до 9,5−10% к концу года. Полностью исключить дальнейшее повышение ключевой ставки нельзя. Это может потребоваться, если другие меры по сдерживанию ослабления курса рубля окажутся недостаточны и курс вновь устремится выше 100 рублей за доллар.

По словам собеседницы «Известий», инфляционное давление усиливается, текущие темпы роста цен уже превышают запланированные 4% в пересчете на год и продолжают ускоряться.

— В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%. По мнению ЦБ, в дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году.

Пока темпы роста кредитования держатся на высоких уровнях и имеют тенденцию к ускорению.

— Как показывает свежий отчет ЦБ, в июле корпоративные кредиты, ипотека и потребительское кредитование росли на 2% м/м и более, — продолжает Беленькая. — Это было фактором разгона роста внутреннего спроса. Повышение ключевой ставки ЦБ обычно транслируется в повышение процентных ставок банков по кредитам и депозитам. Это должно снизить спрос на кредиты и замедлить рост кредитования, а также сделать привлекательнее рублевые сбережения. В свою очередь, это должно способствовать замедлению роста внутреннего спроса (потребления, инвестиций), в том числе и спроса на импорт (что ослабит и давление на курс рубля). Снижение инфляционного давления замедлит и рост экономики.

Обычно решения по ДКП влияют на экономику с лагом в несколько кварталов.

— Таким образом, влияние повышения ключевой ставки на экономический рост может проявиться ближе к концу текущего года и в 2024 году, — говорит Ольга Беленькая. — Оно будет зависеть от того, как долго ЦБ будет удерживать ставку на высоком уровне. И будет ли она повышена еще.

С точки зрения эксперта, трансмиссия (перенос) повышения ключевой ставки в рост стоимости заимствований для населения и бизнеса может занять несколько месяцев.

— Быстрее всего она будет происходить по кредитам и облигациям с плавающей ставкой. Таких кредитов много в корпоративном секторе — по оценкам руководства ЦБ, более 40%. В розничном кредитовании практически нет кредитов с плавающей ставкой, но новые потребительские и ипотечные кредиты станут дороже. Вернее, дороже станет рыночная ипотека, в то время как льготная ипотека, на которую, по данным ДОМ.РФ, приходится около 39% в общем количестве выдач, а по объему более половины всех выданных ипотечных займов (51%), продолжит выдаваться по прежним ставкам. В целом льготные кредиты, по оценке ЦБ, сейчас составляют более 10 трлн рублей (более 14% кредитного портфеля), и они менее чувствительны к повышению ключевой ставки.

В то же время промышленность, строительный сектор, торговля могут наиболее заметно ощутить негативный эффект от удорожания стоимости кредитования.

— Тем не менее промышленность может получить некоторую поддержку от переключения потребительского спроса с сильно подорожавшего импорта на продукцию российских производителей (хотя и в структуре производственной себестоимости импортная составляющая подорожает). А строители — от вероятного увеличения спроса на льготную ипотеку, так как она вся относится к новостройкам, — подытоживает специалист из ФГ «Финам».

Сейчас или…

Если в планах на ближайшее время было взять ипотеку, делать это нужно прямо сейчас, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Смена продуктов в банках — процедура не быстрая: разработка, согласования, маркетинг. И даже сейчас, после повышения ключевой ставки, можно найти ипотечные продукты по удобоваримым процентным ставкам.

В ближайшее время (возможно, год) сильного падения ставок по кредитам финансист не ожидает.

— Задача Центробанка — укрепить рубль от чрезмерного падения и сдержать рост инфляции за счет снижения спроса, — продолжает она. — Эта денежно-кредитная политика в условиях санкций уже показала свою эффективность.

Помочь ситуации могла бы очередная программа государства по предоставлению льготной ипотеки.

— В 2020 году такая программа в условиях высокой ключевой ставки вызвала бум на строительном рынке, помогла застройщикам и людям приобрести жилье. Как вариант — расширить перечень тех, кому доступна льготная ипотека по другим госпрограммам, резюмирует Юлия Макаренко.

Это временно

При принятии решения о повышении ставки Центральный банк России дал противоречивые комментарии для рынка, связав повышение ставки не с валютным курсом, а с инфляцией, напоминает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— Тем не менее большинство участников рынка все-таки уверены, что повышение ставки было вызвано именно валютным курсом.

По словам Абрамова, прогноз изменения ставки до конца года стоит понимать в зависимости от причины.

— Если причина — инфляция, то процентная ставка снижаться не будет. Однако, на мой взгляд, повышение ставки было вызвано прежде всего валютным курсом. И по мере того как курс стабилизируется на достигнутых рубежах, а может быть, даже немножко ниже, ставка начнет снижаться. Если мы сейчас посмотрим на повышение депозитных ставок в крупнейших госбанках, то увидим, что это повышение на два месяца. То есть на самом деле рынок воспринимает это решение как временное, — заключает Абрамов.

Превентивная мера

Решение по повышению ставки выглядит упреждающим и превышает наши вчерашние ожидания, но оно направлено на купирование проинфляционных рисков из-за недавней динамики валютного курса, комментируют эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

— В краткосрочной перспективе ожидается рост стоимости заимствований и доходности депозитов, что укрепит курс рубля, хотя эффект может проявиться с задержкой. Долгосрочно жесткая денежно-кредитная политика способствует снижению инфляции, и при стабилизации экономической обстановки процентные ставки могут уменьшиться.

Исходя из текущих данных, вероятность дополнительного повышения ставки ЦБ в ближайшие месяцы кажется низкой.

— Тем не менее сохранение текущего уровня до конца года или даже его снижение в IV квартале при замедлении инфляции остаются возможными, — приходят к выводу аналитики.

Комфортные последствия

В текущей ситуации достаточно сложно что-то прогнозировать на несколько месяцев вперед, считает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— В принципе, если судить по ситуации с курсом рубля и темпам инфляции, главная цель, которую преследовал регулятор последним повышением ставки, уже выполнена: доллар от максимумов отступил почти на 10%. Инфляция в последнюю неделю показала снижение, хотя это скорее связано с сезонными факторами. Если судить по поведению банков, которые повысили ставки по кредитам, но пока не спешат повышать депозитные, они также не ждут дальнейшего повышения ставки ЦБ и даже могут предполагать, что ее уровень может быть снижен в ближайшее время.

Текущие уровни курса рубля комфортны для бюджета и поддерживают конкурентоспособность российских компаний, инфляция незначительно превышает целевые уровни, так что, по идее, ставку дальше повышать не должны.

— Однако спекулятивные атаки на рубль не прекращаются, хотя и не носят пока столь успешного характера, как в первой половине августа. Если ситуация изменится, реакция монетарных властей и правительства может быть более жесткой, — подчеркивает Артем Клюкин.

Жестче — лучше

Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики 24 июля для борьбы с возросшими инфляционными рисками, полагает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-форекс» Спартак Соболев.

— Текущий уровень учетной ставки 12% или выше (если вновь потребуются экстренные меры из-за ситуации на валютном рынке), вероятно, удержится до конца года как сдерживающая инфляцию мера в условиях дорожающего импорта.