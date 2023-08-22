Знают долг: число неплательщиков по кредитам за год выросло на 3,3 млн

Число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023-го достигло 17,7 млн против 14,4 млн в такой же период годом ранее. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые изучили «Известия». В пользу банков планируется принудительно взыскать 2,5 трлн рублей. В НАПКА пояснили, что в последнее время кредитные организации предпочитают сами подавать в суд на заемщиков, а не передавать дела коллекторам. Еще одной причиной увеличения количества дел по просроченным долгам стала возросшая инфляция — она влияет на платежеспособность клиентов.

Взыскать, нельзя ждать

В ФССП в первые шесть месяцев этого года на исполнении находилось 17,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций. Это на четверть, или на 3,3 млн, больше, чем годом ранее. Их количество увеличивается из года в год. По итогам января — июня 2020-го таких заемщиков было 9 млн, 2021-го — 12 млн, 2022-го — 14,4 млн.

Всего с неплательщиков планируется взыскать 2,5 трлн рублей, отметили в службе. Годом ранее на 1 июля общая сумма составляла 2,4 трлн рублей. Больше всего граждан-должников проживали в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

При сборе долгов с физлиц в пользу банков судебные приставы принимают все меры, предусмотренные законодательством, в том числе по обращению взыскания на денежные средства, заработную плату и иные доходы клиентов, а также на принадлежащее им имущество, рассказали в ФССП. В службе добавили, что принудительное погашение банковских займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам и оплате услуг ЖКХ, а также их закредитованность.

— Статистика ФССП свидетельствует в большей степени не об ухудшении платежной дисциплины заемщиков, а о стратегии взыскания кредиторов, — уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. — Сейчас доля судебного взыскания находится на достаточно высоком уровне — порядка 50−80% в зависимости от финансовой организации.

Причина столь высокой доли заключается в размытых формулировках законодательства, подчеркнул Эльман Мехтиев. Например, в связи с отсутствием в 230-ФЗ, регулирующем взыскание просроченной задолженности, определения таких ключевых понятий, как «телефонные переговоры» и «голосовые сообщения», любой дозвон трактуется как телефонные переговоры, при этом для сообщений установлены иные количественные ограничения. Как следствие, взыскатели, опасаясь назначения штрафов со стороны ФССП (например, даже за дозвон продолжительностью 0−2 секунды без ответа со стороны абонента), идут в судебные органы, рассказал он.

Также на ситуацию, по словам Мехтиева, влияют настроения некоторых граждан, которые ошибочно полагают, что суд встанет на их сторону. При этом органы юстиции в 99% случаев принимают позицию кредитора.

— Рост числа принудительных взысканий может быть связан в том числе с отменой послаблений, которые использовались банками в 2022-м и позволили отложить признание проблемной задолженности, — отметил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Кроме того, по его словам, в последнее время кредитные организации стали больше заинтересованы самостоятельно взыскивать деньги через суды. Поэтому меньшие объемы плохих долгов передаются коллекторам, но большие уходят в органы юстиции.

Ситуация с закредитованностью населения в России неоднозначная, считает эксперт. С одной стороны, уровень долговой нагрузки ниже того, который характерен для розничного кредитования в странах с развитой экономикой. С другой — у населения относительно высокий уровень расходов на товары первой необходимости. Из-за этого падение доходов или рост трат, связанный с инфляцией, относительно быстро создает угрозу снижения платежеспособности, заключил Валерий Пивень.

Выбор пути

«Известия» спросили крупные банки об увеличении количества требований по возврату задолженности через суд. В 2023 году объемы взыскания увеличились на 15% к показателям прошлого года, рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Это произошло благодаря оптимизации, ускорению процессов на исполнительной стадии и действий сотрудников ФССП.

— Рост количества неплательщиков может объясняться увеличением долговой нагрузки граждан и в целом ростом стоимости жизни, — пояснил эксперт, отметив, что в Росбанке наблюдается незначительное увеличение просроченных кредитов по сравнению с показателями 2022-го (+10%).

В банке ДОМ.РФ не фиксируют изменения платежной дисциплины клиентов, заявил его вице-президент Кирилл Варенцов. Обычно рост числа должников — физических лиц связан с кризисными ситуациями, отметили в УБРиР. Там сказали, что среди своих клиентов не наблюдают увеличения количества неплательщиков.

По актуальным данным ЦБ, на 1 июля этого года объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1,2 трлн рублей. Это сумма, которую кредитные организации еще не передавали в суд для взыскания. По оценкам НАПКА, на сегодня количество должников, у которых уже возникли проблемы с обслуживанием кредита или займа, варьируется в пределах 8−9 млн. Но резких колебаний этого показателя в течение последних нескольких месяцев не отмечается, добавили там.

В среднем принудительно взыскивать долги начинают через год после того, как человек впервые допустил просрочку, отметила руководитель практики банкротства адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар. Гражданину, который попал в подобную ситуацию, важно взаимодействовать с судебным приставом, являться по его вызовам. Также следует сообщить информацию об имуществе, источниках дохода, максимально избегая наложения ареста на счета, взыскания дополнительных штрафов и ограничения выезда, порекомендовала специалист.