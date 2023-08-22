16:35 (мск), источник: © РИА Новости

Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили 500 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 9%, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Источник: Reuters

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 451,2 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.10 мск их стоимость составляет 500,3 доллара (+8,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 459,6 доллара за тысячу кубометров.

Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.

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