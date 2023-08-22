Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 451,2 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.10 мск их стоимость составляет 500,3 доллара (+8,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 459,6 доллара за тысячу кубометров.