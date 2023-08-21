За чем следить инвестору на этой неделе

После резких колебаний западных валют и российских биржевых индексов на прошлой неделе в ближайшие дни ожидается стабилизация рубля и индекса Мосбиржи вблизи пятничных значений, ожидают опрошенные «Известиями» эксперты.

Рынок близок к тому, чтобы нащупать как минимум краткосрочную точку равновесия, полагает экономист и финансист Константин Церазов. По его ожиданиям, курсы доллара и евро к рублю могут провести следующую неделю, консолидируясь в диапазонах 90−95 и 100−105 соответственно. При этом волатильность будет постепенно снижаться. Прогноз «Цифра Брокер» по курсу доллара на семь дней — диапазон 91−94 ₽/$ и 99−102 ₽/€.

— Хотя на прошлой неделе курс доллара к рублю снизился на 5,7%, индекс Мосбиржи снизился на 3%, а индекс РТС вырос на 2,8%. Таким образом, рынок акций РФ показал нейтральную динамику, хотя заметное укрепление рубля обычно выглядит негативным фактором для бумаг российских экспортеров, которые имеют наибольший вес в фондовых индексах РФ, — заявил Константин Церазов.

По его словам, устойчивость рынка акций РФ внушает оптимизм: вполне возможно, что на этой неделе индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 3000−3150 пунктов.

Помимо укрепляющегося рубля на показатель будет давить внеплановое увеличение ключевой ставки, добавил аналитик «Цифра Брокер» Даниил Болотских. Он пояснил, что банки уже начали повышать ставки по депозитам, что может негативно сказаться на голубых фишках, так как доходность по вкладам уже начинает превышать выгоду от дивидендов. По прогнозам аналитика, индекс Мосбиржи продолжит колебаться около 3000 пунктов.

Среди основных событий внимание следует обратить на отчетность микрофинансовой компании CarMoney, которая будет опубликована 21 августа, сообщил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. 22 августа показатели своего бизнеса представят МТС и Мосбиржа. В среду, 23 августа, отчетность раскроют Ozon и TCS Group (основной актив — Тинькофф Банк), добавил эксперт.

Кроме того, 23 августа в Европе и США опубликуют предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) за август, отметил Альберт Короев. Это позволит инвесторам лучше понять состояние мировой экономики. Статистика может оказать заметное влияние на цены сырьевых товаров и, следовательно, на рынок акций РФ, добавил Константин Церазов.