Россияне рассказали о своих сбережениях

Сбережения в рублях хранят 68% россиян, в долларах — 6%, в евро — 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов.

Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ -Спутник» был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.