10:27 (мск), источник: © РИА Новости

Россияне рассказали о своих сбережениях

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Источник: Reuters

Сбережения в рублях хранят 68% россиян, в долларах — 6%, в евро — 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов.

Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ -Спутник» был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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