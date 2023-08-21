Доходы по месту: россияне начали переходить из МСП в самозанятые
С чем связан такой тренд и несет ли он риск для отрасли малого и среднего бизнеса.
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С чем связан такой тренд и несет ли он риск для отрасли малого и среднего бизнеса.
Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в самозанятые. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС и Корпорации МСП (есть у «Известий»). В ФНС заявили, что доля ИП, перешедших на налог на профессиональный доход (НПД), — менее 5%. А в Минэке подчеркнули: число занятых в небольших компаниях остается стабильным, хотя в I квартале их количество снизилось на 60 тыс. Тенденция перехода из малых предприятий в самозанятость может быть связана с уменьшением доходов в первом секторе: если заработок опускается ниже 2,4 млн в год, платить НПД в 4% становится выгоднее. Главное — что бизнес не уходит в тень, считают в деловых объединениях.
За ростом числа самозанятых может стоять не только легализация граждан, ранее работавших в тени, но и переток в эту категорию россиян из числа работающих на малых и средних предприятиях (МСП), включая ИП, сказано в статье экспертов РАНХиГС Веры Бариновой и Юлии Царевой в соавторстве с руководителем дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП Корпорации МСП Алексеем Шестоперовым.
Налог на профессиональный доход, который платят самозанятые, составляет 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% — от организаций и ИП. Они должны сами отчитываться, сколько заработали и сколько должны заплатить в бюджет. Ставка для ИП при этом составляет от 6% (регионы могут снижать ее до 1%) до 20% в зависимости от системы налогообложения. Для малого бизнеса диапазон такой же — 6−20%.
При этом в научной статье отмечается, что самозанятость не сопровождается качественным развитием сферы малого и среднего бизнеса. Впрочем, по мнению авторов, в основе роста лежит именно легализация ранее работавших в тени граждан и микробизнесов, а не перерегистрация существующих ИП и предприятий.
Для развития сектора самозанятых таким предпринимателям следует предоставить доступ к добровольной сертификации качества продукции, полагают авторы исследования. Кроме того, важно разработать механизмы защиты прав потребителей товаров и услуг, рассмотреть вопрос о разовом увеличении предельного значения дохода, расширить перечень видов деятельности. Для снижения перетока работников из МСП следует оказать дополнительную поддержку небольшим предприятиям.
|Справка «Известий»
|Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в 2019 году. Эксперимент о введении НПД будет действовать до 2028 года. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что режим планируют продлить после 2028-го, но конкретные условия будут обсуждаться.
Выводы и предложения, включенные в статью, нельзя считать официальной позицией Корпорации МСП, пояснил «Известиям» один из ее авторов — Алексей Шестоперов. Он также отметил, что только 5% от общего числа самозанятых граждан зарегистрированы как ИП.
Количество занятых в секторе МСП остается стабильным, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. При этом в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го их число сократилось (с 18,13 млн до 18,07 млн человек), поделились цифрами там. По состоянию на июль в России в качестве самозанятых зарегистрировано более 8 млн человек (в январе их было 6,7 млн).
— Перешедшие на НПД работники имеют возможность попробовать себя в предпринимательской среде, становятся производителями товаров и услуг — меняют статус, но продолжают оставаться частью экономического процесса. Кроме того, во многих сферах деятельности у самозанятых есть потенциал перехода в дальнейшем в статус МСП, создания рабочих мест, — считают в Минэке.
— По нашим данным, доля ИП, перешедших на налог на профессиональный доход, составляет менее 5%. Это связано с тем, что у предпринимателей на НПД есть ряд ограничений. В частности, они не могут привлекать работников, заниматься перепродажей товаров, их годовой доход не может превышать 2,4 млн рублей. Таким образом, НПД подходит ограниченной группе микробизнеса, — подчеркнули в ФНС.
Тенденция перехода из ИП и МСП есть, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Одна из причин — отъезд части сотрудников компании и последующая оптимизация налоговой нагрузки.
Вторая причина — снижение доходов ООО или ИП. Если они опускаются ниже порога в 2,4 млн рублей, то становится нецелесообразно придерживаться правил (в т.ч. по сборам в бюджет), связанных с МСП, сказал Эван Голованов. Он также отметил повышение доверия к самозанятости.
Тренд связан с ухудшением финансовых результатов сектора МСП, а также с более высокой налоговой и административной нагрузкой на малый и средний бизнес, согласен основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков. Опасности того, что устойчивое небольшое предприятие сокращает персонал, который становится плательщиком НПД, нет, считает он.
— Например, фирма по ремонту бытовой техники, которая не в состоянии содержать офис и платить все налоги, может трансформироваться в какое-то количество самозанятых, которые будут работать, оказывая профильные услуги. Это для государства, бюджета и самих работников лучше, чем встать на биржу труда или перетечь в серый сектор. Наличие такой формы экономической самоорганизации дает вариативность, сохраняя потенциал рабочей силы, — полагает Павел Зюков.
Тенденция перехода субъектов МСП в категорию самозанятых — тревожный знак, ведь они меньше платят в бюджет, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.
Отток также может означать неготовность граждан заниматься бизнесом, но именно предприниматели являются основой экономического развития, отметила Екатерина Авдеева. Цели МСП коррелируют со стратегическими задачами, стоящими перед экономикой РФ: разработка новых технологий, развитие импортозамещения, создание рабочих мест, добавила она.