Доходы по месту: россияне начали переходить из МСП в самозанятые

Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в самозанятые. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС и Корпорации МСП (есть у «Известий»). В ФНС заявили, что доля ИП, перешедших на налог на профессиональный доход (НПД), — менее 5%. А в Минэке подчеркнули: число занятых в небольших компаниях остается стабильным, хотя в I квартале их количество снизилось на 60 тыс. Тенденция перехода из малых предприятий в самозанятость может быть связана с уменьшением доходов в первом секторе: если заработок опускается ниже 2,4 млн в год, платить НПД в 4% становится выгоднее. Главное — что бизнес не уходит в тень, считают в деловых объединениях.

Из одной формы в другую

За ростом числа самозанятых может стоять не только легализация граждан, ранее работавших в тени, но и переток в эту категорию россиян из числа работающих на малых и средних предприятиях (МСП), включая ИП, сказано в статье экспертов РАНХиГС Веры Бариновой и Юлии Царевой в соавторстве с руководителем дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП Корпорации МСП Алексеем Шестоперовым.

На более выгодный налоговый режим переходят ИП, работники микробизнеса и небольших предприятий, отмечается в статье.

Налог на профессиональный доход, который платят самозанятые, составляет 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% — от организаций и ИП. Они должны сами отчитываться, сколько заработали и сколько должны заплатить в бюджет. Ставка для ИП при этом составляет от 6% (регионы могут снижать ее до 1%) до 20% в зависимости от системы налогообложения. Для малого бизнеса диапазон такой же — 6−20%.

При этом в научной статье отмечается, что самозанятость не сопровождается качественным развитием сферы малого и среднего бизнеса. Впрочем, по мнению авторов, в основе роста лежит именно легализация ранее работавших в тени граждан и микробизнесов, а не перерегистрация существующих ИП и предприятий.

Для развития сектора самозанятых таким предпринимателям следует предоставить доступ к добровольной сертификации качества продукции, полагают авторы исследования. Кроме того, важно разработать механизмы защиты прав потребителей товаров и услуг, рассмотреть вопрос о разовом увеличении предельного значения дохода, расширить перечень видов деятельности. Для снижения перетока работников из МСП следует оказать дополнительную поддержку небольшим предприятиям.

Справка «Известий»

Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в 2019 году. Эксперимент о введении НПД будет действовать до 2028 года. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что режим планируют продлить после 2028-го, но конкретные условия будут обсуждаться.



Выводы и предложения, включенные в статью, нельзя считать официальной позицией Корпорации МСП, пояснил «Известиям» один из ее авторов — Алексей Шестоперов. Он также отметил, что только 5% от общего числа самозанятых граждан зарегистрированы как ИП.

Количество занятых в секторе МСП остается стабильным, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. При этом в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го их число сократилось (с 18,13 млн до 18,07 млн человек), поделились цифрами там. По состоянию на июль в России в качестве самозанятых зарегистрировано более 8 млн человек (в январе их было 6,7 млн).

— Перешедшие на НПД работники имеют возможность попробовать себя в предпринимательской среде, становятся производителями товаров и услуг — меняют статус, но продолжают оставаться частью экономического процесса. Кроме того, во многих сферах деятельности у самозанятых есть потенциал перехода в дальнейшем в статус МСП, создания рабочих мест, — считают в Минэке.

В ФНС «Известиям» сообщили, что не фиксируют тенденцию по перетоку малых и средних предприятий и ИП в самозанятые. За шесть месяцев 2023 года прекратили деятельность 285,7 тыс. ИП, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в службе.

— По нашим данным, доля ИП, перешедших на налог на профессиональный доход, составляет менее 5%. Это связано с тем, что у предпринимателей на НПД есть ряд ограничений. В частности, они не могут привлекать работников, заниматься перепродажей товаров, их годовой доход не может превышать 2,4 млн рублей. Таким образом, НПД подходит ограниченной группе микробизнеса, — подчеркнули в ФНС.

Тревожный тренд или нет?

Тенденция перехода из ИП и МСП есть, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Одна из причин — отъезд части сотрудников компании и последующая оптимизация налоговой нагрузки.

Вторая причина — снижение доходов ООО или ИП. Если они опускаются ниже порога в 2,4 млн рублей, то становится нецелесообразно придерживаться правил (в т.ч. по сборам в бюджет), связанных с МСП, сказал Эван Голованов. Он также отметил повышение доверия к самозанятости.

Тренд связан с ухудшением финансовых результатов сектора МСП, а также с более высокой налоговой и административной нагрузкой на малый и средний бизнес, согласен основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков. Опасности того, что устойчивое небольшое предприятие сокращает персонал, который становится плательщиком НПД, нет, считает он.

— Например, фирма по ремонту бытовой техники, которая не в состоянии содержать офис и платить все налоги, может трансформироваться в какое-то количество самозанятых, которые будут работать, оказывая профильные услуги. Это для государства, бюджета и самих работников лучше, чем встать на биржу труда или перетечь в серый сектор. Наличие такой формы экономической самоорганизации дает вариативность, сохраняя потенциал рабочей силы, — полагает Павел Зюков.

Тенденция перехода субъектов МСП в категорию самозанятых — тревожный знак, ведь они меньше платят в бюджет, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.