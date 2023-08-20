Как отметил эксперт, управление денежными средствами состоит из нескольких этапов: учет финансов (что можно потратить, что нужно сохранить); распределение денег (постоянные расходы, непостоянные траты, ежемесячные мелкие, средние и крупные расходы), учет кредиторских задолженностей; планирование инвестиций и вкладов. Со всеми этими задачами может помочь справиться современный искусственный интеллект.

«Фактически, ИИ — это личный карманный банкир, который готов погружаться в ваши финансовые вопросы настолько глубоко, насколько вам это нужно. ИИ может работать и с общими вопросами финансовой грамотности, и с более сложными задачами вроде анализа кредитной истории и составления плана по погашению кредитов», — сказал Чинянин.

Говоря о том, что может сделать нейронная сеть для простого пользователя, он уточнил, что у ИИ есть возможность стать незаменимым помощником с точки зрения кредитов: он рассчитает кредитные ставки, подскажет, где человек переплачивает, где выгодно быстро закрыть кредит, а где нет смысла платить досрочно.

Кроме того, нейросеть сможет рассчитать, какое количество денег можно спокойно тратить ежедневно — для этого в запросе нужно будет указать постоянные расходы и доходы.

Можно попросить ИИ составить план накопления определенной суммы, указав свои ежемесячные траты. «Машина» рассчитает, сколько денег лучше тратить и за какое время цель будет достигнута, объяснил эксперт.

Искусственный интеллект может найти альтернативы. Если спросить о том, как быстрее накопить определенную сумму, ИИ пересмотрит план, сформирует новые таблички, новые задачи, которые позволят намного быстрее решить задачу, уточнил преподаватель.

Также можно написать в чат-бот все задолженности по кредиткам и затем попросить у нейросети создать план их закрытия в нужный срок. Еще ИИ может помочь спланировать простые инвестиции, рассчитать, какой вклад выгоднее, добавил Чинянин.

Эксперт объяснил, что в работе с нейросетями всё зависит от промптов — фраз или предложений, которые пользователь вводит для запроса информации или выполнения задачи с помощью ИИ. Фраза — основа для генерации ответа нейросети, которая определяет контекст и цель запроса. Промпты помогают пользователю формулировать запрос так, чтобы нейросеть могла точно понять, что от нее требуется, и дать наиболее подходящий ответ. Они могут содержать в себе ключевые слова, фразы, изображения.

«Могу подсказать основной промпт, который следует запомнить. Вам нужно написать подобную фразу: “Привет, у меня есть задача создать идеальный промпт. Для этого мне нужно, чтобы ты задавала мне уточняющие вопросы, которые позволят мне сформировать тебе этот самый промпт, который я тебе же и выдам”. Таким образом, любой ИИ задаст вам нужные уточняющие вопросы. Это долгий процесс в 10−20 итераций, в ходе которого получается идеальный промпт. Это очень эффективный лайфхак», — посоветовал Чинянин.

В то же время он напомнил, что ИИ был создан за границей и изначально был обучен иностранным языкам, поэтому логично, что легче общаться с ИИ на английском языке. Но если пользователь не знает английского, то это не проблема: практически все нейросети используют бесплатный переводчик, который можно применить.

Еще один совет от эксперта — нужно давать нейросети максимальное количество информации. Для этого пользователю нужно понимать, что он конкретно хочет получить, что у него уже есть, какими ресурсами обладает и когда хочет достичь этой цели.

Для того чтобы было легче работать с ответами ИИ, когда дело касается финансов и расчетов, следует попросить его составить таблички, рекомендовал он.

Эксперт также отметил, что у всех основных нейросетей есть возможность распознавать PDF-документы.

Подводя итог, Чинянин подчеркнул, что новые технологии могут стать отличным помощником в решении личных финансовых вопросов.

Ранее, 7 марта, финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», что для того, чтобы эффективно вести бюджет, нужно определиться с целями, а также со способом его ведения.